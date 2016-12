Echauffourée à Anosy en attendant le verdict du 23 décembre

Socio-politique

Augustin Andriamananoro

Des militants du groupe politique Mapar et des habitants de Soamahamanina sont venus en masse soutenir l’ancien ministre Augustin Andriamananoro qui a été présenté devant les juges ce 20 décembre. Son enquête a duré plus de 4 heures et il a été reconduit à Antanimora juste après. Le verdict est prévu le 23 décembre. Ses partisans n’ont pas du tout apprécié son retour en prison et ont manifesté autour du palais du tribunal à Anosy. Un début d’échauffourée a eu lieu mais les éléments de forces de l’ordre ont fait en sorte d’extraire au plus vite l’ancien ministre et l’a fait sortir par une porte dérobée. Aussi ses partisans se sont-ils rués devant les caméras et les journalistes pour crier leurs colères et leurs peines. Une occasion pour eux de rappeler qu’Augustin Andriamananoro n’a fait que « défendre la terre de ses ancêtres » et que pourquoi est- il le seul responsable à être arrêté dans cette affaire de Soamahamanina.

Les proches d’Augustin Andriamananoro essayent de sensibiliser l’opinion sur le « sort » de cet ancien ministre. Craignant une peine d’emprisonnement ferme, ses proches mettent en avant la tristesse des enfants de l’ancien ministre qui vont passer les fêtes sans lui. Ses adversaires, car il y en a beaucoup, qui ne sont pas forcément les actuels tenants du pouvoir, rappellent qu’Augustin Andriamananoro, avec l’équipe d’Andry Rajoelina ont agi en pire quand ils ont ravi le pouvoir par force pendant la Transition. D’autant que ceux qui le « persécutent » sont ses anciens amis de la Transition. Donc, ils vont se faire vengeance pendant un bout de temps.