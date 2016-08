Droits humains ou Droit tout court ?

Editorial

Le conflit qui oppose actuellement la Commune Urbaine d’Antananarivo et les marchands de rue illustre la complexité de la gestion des affaires publiques. De nombreuses perspectives se présentent, et toutes ont un fond de légitimité, même si certaines n’ont aucun aspect légal.

Du point de vue économique, ces commerçants assurent la rencontre de l’offre et de la demande pour certaines catégories de marchandises, et répondent donc à un besoin de la population qui peut y avoir facilement accès sur leur chemin quotidien. Du point de vue géographique, selon la Banque mondiale, la croissance démographique amène sur le marché du travail 300.000 jeunes chaque année, sans que les entreprises formelles ne soient en mesure d’absorber ce flux.

Mais du point de vue juridique, ce sont des hors-la-loi. Ces marchands vivent dans l’informel et violent les règles de la vie en commun en occupant des espaces qui ne sont pas destinés au commerce. Le code de la route prévoit des règles simples : la chaussée aux véhicules, les trottoirs aux piétons. Et accessoirement, les marchands dans les marchés.

Du point de vue social, la détérioration des conditions de vie de la population pousse de plus en plus de monde dans le petit commerce, car c’est le circuit le plus rapide pour gagner un peu d’argent pour subvenir aux besoins quotidiens, et avoir un peu d’argent liquide chaque jour. La crise de 2009 et la suspension de l’accès à l’AGOA à cause du coup d’Etat perpétré par Andry Rajoelina ont causé la perte de 336.000 à 1.250.000 emplois formels, selon le Bureau international du travail. Cette explosion du chômage a accentué le phénomène des marchands de rue, en précipitant d’anciens ouvriers et employés dans le petit commerce de rue.

Le commerce de rue ne date pas d’aujourd’hui, et est un sujet récurrent résultant d’un problème structurel à Antananarivo. Déjà du temps du fameux Zoma d’Analakely, réputé à l’époque être le plus grand marché à ciel ouvert du monde, les marchands avaient commencé à déborder de l’esplanade et à s’installer dans les rues. Les discours populistes lors des crises de 1991, 2002 et 2009 ont aggravé la situation, car pousser les gens à braver l’ordre établi était présenté comme un signe de démocratie dynamique. Seul Guy Willy Razanamasy et son bras droit de l’époque Lalatiana Ravololomanana avaient osé s’attaquer au phénomène, avec succès.

Résoudre ce problème structurel nécessite donc des solutions structurelles sur le moyen et le long terme. Primo, créer de nouveaux espaces de marchés pour caser les marchands de rue qui acceptent de rentrer dans le circuit formel. Secundo, un fort programme de soutien à l’entreprenariat (voire l’auto-emploi formel et respectueux de la loi) des jeunes pour résorber le chômage, et casser cette habitude où tout le monde aspire à intégrer les entreprises ou la fonction publique. Et tertio, désengorger le centre-ville et éclatant les centres économiques. L’idée d’excentrer le quartier administratif à la périphérie de la Capitale, voire de créer une ville nouvelle, reste à creuser. Sinon, la CUA sera éternellement condamnée à jouer au chat et à la souris avec les marchands de rue.

Du point de vue humain, il est indéniable qu’il faut considérer le droit de tous ces commerçants à avoir une activité qui leur permette d’assumer les besoins de leurs familles. Avoir un raisonnement « froid » et ne considérer que l’aspect juridique est insuffisant. La complexité du problème ne pourra se résoudre que par une véritable concertation entre tous les acteurs. Malheureusement, l’intervention d’opposants populistes, toujours à l’affut de foyers de tension capitalisable pour déstabiliser le régime en place, rajoute de la complexité à une situation déjà tendue. On peut aussi se poser des questions sur le véritable jeu de l’équipe Rajaonarimampianina, qui ne souhaite pas la réussite de Lalao Ravalomanana à la tête de la Mairie de la Capitale pour ne pas offrir un boulevard à son mari en 2018. A ceci s’ajoute l’enthousiasme de ceux qui s’emparent de n’importe quelle situation pour y voir un symbole de lutte des classes, entre d’un côté les prolétaires et de l’autre les nantis.

La proposition de la CUA de mettre le parc d’Ambohijatovo à la disposition des marchands de rue est déjà un bon pas. Malheureusement, les commerçants font la fine bouche, préférant la facilité de rencontrer leur clientèle sur leur passage piéton. Cette réaction est cependant inacceptable, car le vivre ensemble nécessite des règles qui dépassent les intérêts particuliers. Malheureusement, le mauvais exemple donné chaque jour par les dirigeants ne leur donne pas beaucoup de crédibilité pour exiger que tout le monde s’assujettisse de bonne volonté à la loi et à l’état de Droit.

En attendant, on peut se souvenir qu’Antananarivo n’a pas toujours été ce qu’elle est actuellement.