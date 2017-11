Droit de vote réclamé

Politique

Forum de la Diaspora Malagasy

Parmi les requêtes des membres de la diaspora en réunion actuellement à Antananarivo : le droit de vote. « Nous souhaitons être considérés et traités comme des citoyens malagasy à part entier donc disposant d’un droit de vote » expliquent certains membres. « Ainsi nous pouvons participer pleinement à la vie de la nation. Le vote électronique s’avère être le plus pratique pour la diaspora » selon eux. On peut copier le système de vote électronique de bon nombre de pays, suggèrent-ils.

Les tenants du pouvoir semblent favorables à cette réclamation mais la mise en application reste problématique. Cela pourrait être possible dans certaines grandes capitales mondiales où la Grande Ile dispose des ambassades ou des consulats mais dans de nombreux pays sans représentation officielle de Madagascar, c’est impossible. Il faut aussi assurer la fiabilité du système électronique en question car même les grands pays disposant d’infrastructures solides dans ce domaine sont confrontés à des problèmes de piratage. Autant de paramètres qui pourraient freiner la mise en place du vote électronique pour la diaspora. La majorité de la diaspora se trouvent en France mais il y en a aussi qui se trouvent aux Etats Unis, Allemagne ou Japon.