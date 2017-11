Droit de réponse

Le « Honoris causa » au cœur d’une polémique

Suite à notre article paru ce samedi 04 novembre 2017 intitulé « Le Honoris causa au cœur d’une polémique », le Recteur de « L’Università Popolare degli Studi di Milano » a envoyé ce droit de réponse à notre rédaction.

Démenti de l’article publié, pour les raisons indiquées ci-après :

« L’Università Popolare degli Studi di Milano » n’est pas « L’Università Statale degli studi di Milano » : elle n’est ni associée, ni aucunement associable à la susmentionnée Università Statale degli Studi di Milano et jamais elle ne s’est présentée comme telle. Certes, tout en considérant avec estime et appréciation l’Università Statale degli Studi di Milano qui est l’une des universités italiennes les plus importantes, l’on ne peut oublier que l’Università Popolare di Milano était présente sur le territoire milanais un quart de siècle avant l’ Università Statale degli Studi di Milano et que, parmi ses pères fondateurs, il y avait Gabriele D’Annunzio, puis Benedetto Croce et Luigi Einaudi.

L’Università Popolare di Milano EN UNION avec la UUPN (B.F. Ouagadougou), en vertu de l’expérience accumulée sur le territoire africain en tant que partenaire de l’Université publique de Ouagadougou et Bouakè, a signé un accord bilatéral de coopération en tant qu’Université Internationale avec le Ministre de la Culture de Madagascar.

Ce protocole d’entente qui a été signé, ainsi que le projet, s’adresse aux candidats étudiants qui suivent une formation universitaire de la même nature que celle qui est fournie par l’Université TELEMATIQUE de nouvelle génération. Il s’agit d’une activité qui existe déjà dans notre Université, présente depuis des années sur le territoire italien, et qui ne prévoit pas de grandes charges en termes de structures « physiques ». En effet, jamais nous n’avons affirmé de posséder des structures qui accueillent des milliers d’étudiants (nous avons plutôt renouvelé maintes fois l’invitation à venir nous voir auprès de nos structures présentes un Italie) ; notre but étant celui d’être fidèles à notre devise et d’offrir des standards de formation d’excellence à un peuple cultivé et de nouvelle génération.

En ce qui concerne les autorisations pour exercer les fonctions universitaires, l’Università Popolare degli Studi di Milano a été reconnue non seulement comme étant une Université Internationale grâce à la convention de Lisbonne, mais elle a obtenu également d’autres autorisations suite au Prot. 313/11 MIUR et approfondissements successifs ainsi qu’à l’arrêté promulgué par le Conseil d’État qui confirme les actes ci-dessus indiqués visant l’autorisation à l’exercice des fonctions universitaires entièrement insérées dans la convention.

Le Recteur de l’Université

Prof. Maître Giovanni Neri