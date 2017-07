Douche froide, mais ce n’est que partie remise

Société

Marche silencieuse du MLE annulée

Des membres du bureau du Mouvement pour la liberté de la presse (MLE) ont rencontré la presse ce 6 juillet 2017 pour annoncer l’annulation de la « marche silencieuse » ou marche pacifique qui devait se dérouler ce jour 7 juillet 2017. L’entreprise est reportée le 22 juillet prochain et la forme qu’elle prendre sera précisée ultérieurement. Ce report a été décidé pour démontrer qu’il n’y a aucune jonction ni caractère ou dessous politique et encore moins lien quelconque avec la célébration du 15 anniversaire du parti de Marc Ravalomanana et la célébration du premier anniversaire du MLE et à la fois célébration de l’anniversaire du refus du « code liberticide » ou Code de la communication, fait comprendre Fetra Rakotondrasoa, porte-parole du MLE. La détermination des autorités gouvernementales qui ont réquisitionné les forces de l’Emmoreg a eu raison du MLE dans sa démarche à laquelle pourtant divers mouvements et plateformes politiques –Dinika Fanavotam-pirenena (DFP), Forces de changement, Solidarité des syndicats de Madagascar (SSM)… ont déjà exprimé leur totale adhésion et entière participation. Maharavo Tolojanahary du DFP et des Forces de changement, Rado Rabarilala du syndicat des employés d’Air Madagascar et au nom du SSM, ont tous deux déjà sensibilisé leurs collègues du SSM de venir se joindre à la marche du MLE. Une marche qui devait donc aux yeux de ceux qui réclament à cor et à cri la démission du gouvernement ou un gouvernement d’union refusé par le parti au pouvoir, se présenter comme une démonstration de force ou un défi au régime. En tout cas Fetra Rakotondrasoa et Lalatiana Rakotondrazafy parlant au nom des membres du MLE, assurent que ce n’est que partie remise et que la prochaine initiative sera plus intense avec une autre envergure apparemment ; c’est reculer pour mieux sauter.

C’est la cinquième manifestation du MLE depuis sa naissance. Cette marche silencieuse devait être une marche encadrée depuis Ankorondrano jusqu’à la stèle de l’Ordre des journalistes à Soarano. Les organisateurs cette marche ont assuré qu’il n’y aura aucun équipement ni matériel sonore durant la marche mais les accoutrements, banderoles et pancartes suffisent.