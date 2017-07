Dons de 34 millions d’Ariary en matériels par l’Unfpa

Société

Sécurité publique

L’Unfpa a remis officiellement au ministère de la Sécurité Publique hier 17 juillet, des équipements et des matériels d’une valeur de 34 380 000 Ariary, dont des ordinateurs de bureau, des imprimantes multifonctions, des tables de bureau et des chaises visiteurs. Ces matériels vont être octroyés aux 4 unités opérationnelles que sont le Service Central de la Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs, Anosy Antananarivo ; la Division de la Police des Mœurs et de la Protection des Mineurs, Tsaralalàna, Antananarivo ; le Service Provincial de la Police Judiciaire Toliara, et la Brigade Régionale de la Sécurité Publique, Taolagnaro. Selon les partenaires, ces dons ont été faits afin de faciliter la collecte et le traitement des données sur les cas de violences basées sur le genre (Vbg) traitées au niveau des unités opérationnelles de la Police Nationale et de faciliter et améliorer le rapportage des données sur les Violences Basées sur le Genre traitées par la Police. Rappelons que le Projet Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar (Arssam), notamment le volet lutte contre les Vbg a pour objectif de renforcer la confiance de la population vis-à-vis des forces de défense et de sécurité qui se traduit par l’augmentation de la dénonciation des cas de Vbg. L’atteinte de cet objectif dépendrait en grande partie de l’amélioration de la qualité de services dispensés et le renforcement du système de redevabilité des unités opérationnelles de la Police Judiciaire.