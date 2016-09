Dix femmes malgaches meurent en couche quotidiennement

Société

Une conférence internationale portant sur la contraception aura lieu à Madagascar du 13 au 16 septembre prochain. L’objectif étant de sensibiliser les femmes malgaches à utiliser des méthodes de contraception, de fréquenter les centres de soins pendant la grossesse et de se faire assister par les professionnels de santé pendant l’accouchement. La santé maternelle en général sera au centre des débats. Selon les chiffres officiels, dix (10) femmes malgaches meurent quotidiennement pendant ou suite à l’accouchement ou avortement. Notons que l’avortement est encore considéré comme un crime à Madagascar et passible de sanction pénale.

Bon nombre de femmes malgaches, notamment celles qui habitent dans les zones rurales, d’autant qu’elles sont majoritaires, accouchent à la maison, au pire seules, au mieux assistées par les « reninjaza » ou matronnes. Les centres de santé les plus proches se trouvent à des kilomètres sans route où il faut au mieux transporter la femme sur une charrette ou à pied. Cet éloignement du centre de santé constitue une des principales cause de non fréquentation des centres de santé. Mais même en ville, non loin des centres de santé, certaines femmes se trouvent sans assistance médicale pendant la grossesse et l’accouchement, faute de moyen. Les sanctions de la communauté internationale sur Madagascar y sont pour sont pour quelque chose en raison des conséquences néfastes qu’elles ont engendrées. Sur le secteur santé, il a fallu tout payer y compris l’accouchement et une éventuelle césarienne sans plus parler des abandons de poste des préposés aux centres de soins.

Les femmes en milieu, doublement affectées

Selon les dernières études de la Banque Mondiale, d’une manière générale l’accès géographique aux services de santé est problématique, de nombreuses communautés sont isolées durant plusieurs mois pendant la saison des pluies. Et même les communautés disposant d’un centre de santé souffrent pendant la saison des pluies, puisque les références aux hôpitaux sont impossibles, le réapprovisionnement des médicaments est plus lent, et les visites de supervision sont pratiquement inexistantes. L’accès géographique est d’une importance particulière pour les résultats en matière de mortalité et morbidité maternelles, domaines où Madagascar fait piètre figure. Avant la crise, l’Organisation Mondiale de la Santé a rapporté que seulement 60% de la population malgache avait accès aux services de santé.

La fermeture des 856 établissements de soins de santé primaires suite à la crise, a conduit à une charge de travail accrue dans les établissements de santé qui continuaient à fonctionner. Le nombre de personnes desservies par établissement de santé a baissé de près de 47% dans les zones rurales. En outre, près de 78% des centres de santé n’ont pas la capacité d’évacuer des patients à l’hôpital pour un traitement plus poussé.

A Madagascar, les taux synthétiques de fécondité et de croissance démographique constamment élevés, (respectivement à 4,6 naissances par femme et 2,8%) indiquent que des mesures supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine. Il existe des variations importantes selon le lieu et les revenus des ménages. Par exemple, le taux synthétique de fécondité pour les zones rurales est presque le double de celui de la capitale - 5,2 contre 2,7 tandis que les plus pauvres ont 2,5 fois d’enfants que les plus riches. Le pourcentage d’adolescentes ayant donné naissance est près de 4 fois plus élevé dans les ménages les plus pauvres. Sans surprise, le taux de prévalence contraceptive (méthodes modernes) pour des plus riches est le double de celui des plus pauvres et les besoins non satisfaits en matière de contraception sont de 41% plus élevés pour les plus pauvres que celui du plus riche. Alors qu’il y a eu une augmentation significative de l’utilisation de la planification familiale (de 18% en 2003/04 à 29% en 2008/09), les besoins non satisfaits significatifs et les inégalités en termes de disponibilité des services de planification familiale - ainsi que les implications connexes non liées à la santé de la croissance élevée continue de la population soulignées ci-dessus - suggèrent que cette question mérite une plus grande attention précise la Banque Mondiale.