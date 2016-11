Discussions et résolutions éparses

Société

Sommet de la Francophonie

Comme dans ce genre de ce grand Sommet, celui qui vient de se terminer à Antananarivo a été conclu par pas moins de 13 résolutions qui traitent de sujets divers passant de la lutte contre le terrorisme, égalité homme-femme, énergie verte, économie bleue, eau, paix, sécurité, mariages précoces et mariage forcé jusqu’à la sécurité routière. Un accent a été mis lors de la discussion sur la lutte contre le terrorisme qui touche bon nombre de pays francophones, notamment africains.

Arménie : le prochain Sommet en 2018 aura lieu à Arménie malgré l’insistance de la Tunisie qui va l’accueillir en 2020. La candidature de l’Arabie Saoudite n’a pas encore été validée mais sera discutée lors du prochain Sommet selon la Secrétaire générale de l’OIF. Des dossiers incomplets selon le langage diplomatique.

Pas de repentance de la France pour les crimes coloniaux : François Hollande regrette les crimes coloniaux. Mais ne demande pas pardon pour autant. Reconnaissance mais non repentance, tel est le credo de la France pour tous les crimes commis par les Français pendant la colonisation. La France et Madagascar ne s’entendent pas non plus sur le nombre des victimes ; quelques milliers selon l’ancienne colonie ; quelque 100 000 victimes selon des historiens de Madagascar.

Iles éparses : Hery Rajaonarimampianina n’a pas osé évoquer le différend sur les îles éparses pendant le Sommet ni lors de sa rencontre avec le Chef d’Etat français. Lors de son interview avec les journalistes internationaux, il a parlé d’un « lien affectif de Madagascar avec ses îles éparses qui sont considérés comme appartenant à Madagascar ». Il a oublié que les Nations Unies ont déjà tranché sur ce sujet et a donné raison à Madagascar.

Mohamed VI : le roi du Maroc Mohamed VI n’a pas assisté au Sommet de la francophonie malgré sa présence sur le sol malgache et même s’il a été le premier arrivé. Pourtant, l’OIF a déjà programmé son discours dans la liste des orateurs. Selon la délégation marocaine, sa présence à Madagascar pendant la tenue du Sommet est une coïncidence mais il n’a jamais été question qu’il assiste au Sommet. Il a été en visite d’Etat, sur la trace de son grand-père exilé à Antsirabe lors de la colonisation.