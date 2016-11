Didier Ratsiraka demande 9 mois et 200 ha par faritany

Energie

Mettre fin aux délestages

Après les promesses en l’air du candidat Hery Rajaonarimampianina, devenu depuis président de la République, de sa capacité à mettre fin au délestage en trois (3) mois, voici venir les promesses/propositions de l’ancien président de la République, Didier Ratsiraka, de sa capacité en neuf (9) mois à résoudre les problèmes endurés par les ménages à cause des délestages et des coupures d’eau. Didier Ratsiraka a déclaré devant ses partisans à Fianarantsoa samedi 5 novembre dernier, que si le président Rajaonarimampianina le veut bien et l’autorise et si l’Etat lui octroie 200 ou 250ha par faritany, il peut trouver en deux semaines les financements nécessaires soit près de deux (2) milliards de dollars pour résoudre le problème des délestages. Apparemment, Didier Ratsiraka peut créer en neuf (9) mois des centrales de production d’énergie électrique dans tous les faritany pour compléter les services de la Jirama et satisfaire les besoins énergétiques des ménages.

En attendant que cette perche tendue par Didier Ratsiraka trouve preneur, le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana sort le grand jeu d’arrêter dorénavant la gabegie, d’augmenter le taux de recouvrement des recettes de la Jirama, donc de presser les abonnés mauvais payeurs et d’ordonner à la Jirama de couper les fournitures d’eau et d’électricité aux institutions de l’Etat qui ne sont pas en règle avec la Jirama ou dont les arriérés de facture ne sont pas payés.

Pourchasser les branchements illicites et sanctionner leurs auteurs ; tel est le combat que son gouvernement entreprend. Toujours est-il que cette annonce du Premier ministre ne convainc pas et ressemble à de la poudre aux yeux car on sait que des mesures ont déjà été annoncées auparavant comme quoi, les arriérés de facture de la Jirama auprès des ministères seront maintenant défalqués ou retirés du budget alloué à ces ministères mauvais payeurs.

Quant aux propositions de Didier Ratsiraka, on doit rappeler qu’il n’est pas à sa première annonce. Il avait déjà informé en son temps qu’il pouvait disposer de deux milliards de dollars si jamais le peuple le souhaite pour développer le pays. Il avait aussi promis la route de la concorde qui joindrait les parties nord jusqu’aux parties sud de l’île. Mais les appels n’ont pas eu d’échos, vraisemblablement pour deux grandes raisons. La première raison est la crainte envers l’émetteur de l’appel, réputé pour être « le problème de ce pays avec 400 têtes et parlant 12 langues » comme le disaient les « jomaka » de l’époque. L’autre grande raison est que le peuple ne voulait plus avoir à choisir entre la peste et le choléra, ni revivre un combat de nègres dans l’obscurité d’un tunnel sans fin comme disait un politicien.