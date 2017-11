Deux ans d’emprisonnement avec sursis pour Raleva

Société

Exploitation aurifère de Vohilava

Le verdict est tombé pour Raleva, un membre de l’organisation de défense des droits humains « Justice et paix » et un défenseur de l’environnement. Celui-ci avait à maintes reprises dénoncé l’exploitation aurifère illégale effectuée par des Chinois à Vohilava et Ambaladara dans la région Vatovavy Fitovinany. Ainsi, le 26 octobre dernier, Raleva a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis par le Tribunal de Mananjary. Avec un motif plus ou moins incroyable car Raleva a été condamné pour « usurpation de titre », du fait qu’il aurait prétendu être le chef de district. Face à cela, un collectif d’organisations de défense des droits humains et de la société civile CRAAD-OI, le collectif Tany, Front Line Defenders, Amnesty International, CIVICUS et CCFD ont fait une déclaration commune dénonçant la condamnation. “Les deux ans d’emprisonnement avec sursis prononcés contre Raleva sont conformes à la tendance que l’on observe d’un système judiciaire utilisé par les autorités pour réduire au silence les défenseurs des droits humains et les empêcher de faire leur travail » fait savoir ce collectif.

A titre de rappel, Raleva a été arrêté dans le village de Vohilava le 27 septembre dernier pour avoir demandé à voir les permis d’exploitation minière en matière d’environnement d’une société minière aurifère chinoise opérant à Mananjary. Ceci dans le cadre de ses activités en tant que défenseur des droits humains au sein de deux associations locales. Après 25 jours de détention provisoire, Raleva a été déclaré coupable d’avoir usurpé le titre de chef de district. Face à cela, le collectif d’organisations de déclarer que « cet homme est sanctionné pour avoir dénoncé les activités d’une société minière à Madagascar, qui seraient illicites. Cette peine avec sursis doit être immédiatement annulée, et le casier judiciaire de Raleva ne doit présenter aucune condamnation liée à ses activités pacifiques de militant de militant des droits humains ». Le fait est que ce genre de condamnation est devenu le lot de ceux qui se dressent contre des exploitations illicites à Madagascar. Raleva n’étant pas le premier et probablement pas le dernier.