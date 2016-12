Deux Africains parmi les personnes les plus puissantes du monde

Lu ailleurs

Classement Forbes

Deux Africains figurent dans le classement Forbes 2016 des personnes les plus puissantes du monde. Il s’agit du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et du milliardaire nigérian Aliko Dangote.

Abdel Fattah al-Sissi occupe le 44ème rang dans la liste des 74 personnes les plus puissantes au monde recensées par le magazine américain. Il a ainsi gagné 5 rangs par rapport au classement 2015, pour se placer devant le président américain sortant Barack Obama (48ème) et le président turc Recep Tayyip Erdogan (56ème).

« Partisan des réformes économiques et ennemi de nombreuses libertés civiles et de la pensée extrémiste, al-Sissi soutient énergiquement la guerre contre l’Etat islamique. Il est à ce titre considéré par l’occident comme étant un allié et un élément clef de la stratégie de la stabilisation de la région », écrit Forbes.

Aliko Dangote a gagné 3 rangs par rapport au classement 2015, passant de la 71ème à la 68ème place. Classé 51ème dans la liste 2016 des milliardaires, publiée par Forbes, le patron de Dangote Cement Group reste l’homme le plus riche d’Afrique.

A l’échelle mondiale, le président russe Vladimir Poutine a été consacré, pour la quatrième année consécutive, homme le plus puissant de la planète par Forbes. Donald Trump arrive en deuxième position, devant Angela Merkel.

Viennent ensuite le président chinois Xi Jinping, à la 4ème place, et le pape François à la 5ème.

Les dirigeants du secteur privé qui figurent dans le haut de ce classement de 74 personnalités sont tous américains : Bill Gates, cofondateur de Microsoft et première fortune mondiale, arrive à la septième place. Il est suivi par Larry Page d’Alphabet (Google). Le dirigeant de Facebook Mark Zuckerberg est à la 10ème place, Jeff Bezos d’Amazon (14ème).

Les quatre principaux critères de sélection pour figurer sur la liste des personnes les plus puissantes du monde sont :

Le nombre de personnes sur lesquelles les personnalités citées ont de l’influence (la population du pays pour les chefs d’Etat, le nombre de pratiquants pour les leaders religieux, le nombre d’employés pour les chefs d’entreprise etc.)

Les capacités financières (le PIB pour les hommes d’Etat et la richesse personnelle pour les milliardaires)

Les sphères d’influence mondiale

L’énergie avec laquelle les personnalités développent l’exercice de leur pouvoir.

Agence Ecofin