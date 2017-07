Détournés en parodie et sarcasme

Politique

Vidéos « Rendez vous du Président »

Le Chef de l’Etat Hery Rajaonarimampianina peine à convaincre. Ses vidéos hebdomadaires lancés sur youtube intitulés « le rendez-vous du Président » ou « Fotoam-bita » sont détournés soit en parodie soit en sarcasmes et ironies. Deux sortes d’émissions sur youtube répondent au rendez-vous hebdomadaires du Chef de l’Etat. Le premier « tsy mahaleo ny sampona » lancée par le MLE (mouvement pour la liberté d’expression) et le second « marina izany Président » lancé par le journaliste de la radio RDJ, Ony Rambelo. Si le premier « Tsy mahaleo ny sampona » est une parodie et la suite -la suite du proverbe « ny fotoambita tsy mahaleo ny sampona », la seconde « marina izany président » est tout sarcastique.

Les membres du MLE (mouvement pour la liberté d’expression) auteurs de la parodie dès la première émission ont été tout de suite harcelés par les autorités pour des motifs futiles par rapport aux priorités du moment. Les autorités leur reprochent de « porter des vêtements militaires » interdit par la loi. Enquête à la brigade criminelle et perquisition du journaliste Fetra Rakotondrasoa producteur de l’émission. Mais on voit mal comment les autorités vont pouvoir arrêter ou harceler Ony Rambelo car le sarcasme et l’ironie ne figurent pas comme crime ou délit interdit par la loi. Dans la vidéo, il regarde l’émission du Chef de l’Etat et opine que tout ce qu’il dit est vrai et en faisant différentes commentaires plus ou moins sérieux. A un an de l’élection présidentielle, le président de la République a du mal à convaincre les citoyens que le régime HVM travaille pour le bien du pays.