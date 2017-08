Descente dans la rue prévue dans les provinces

Politique

DFP-Force de Changement

Refus, c’est à chaque fois la réponse des autorités étatiques et des pouvoirs publics lorsque les citoyens, mouvements de contestations ou partis politiques d’opposition demandent à tenir des manifestations ou des réunions. Aussi, le Dinika ho Fanavotam-pirenena (DFP) et le mouvement « Force de changement » ont-ils décidé lors d’une conférence d’informer l’Etat sur l’existence des droits et libertés publiques. Ceci avant d’entamer une descente dans les rues qui aura bien lieu selon Maharavo Ratolojanahary dit Doudou du DFP.

Une conférence-débat a été organisée par le Dinika ho Fanavotam-pirenena (DFP) et le mouvement « Force de Changement » hier 10 août à l’Hôtel Panorama. Un évènement qui a vu la présence de nombreuses personnalités politiques de l’opposition dont l’ancien Premier ministre Omer Beriziky. Le Professeur Julien Radanoara a été spécialement été convié pour exposer sur le thème « Exercice des droits et libertés publics ». Des droits et libertés qui selon le leader du mouvement DFP Maharavo Ratolojanahary, sont ignorés ou sans doute méconnus des tenants du pouvoir actuel. Aussi auraient-ils été destinaires des invitations pour cette conférence, de même pour les responsables militaires au pays. Des invitations qui sont toutefois restées sans réponse.

Selon Julien Radanoara, les tenants du pouvoir n’accordent plus aucune importance aux droits des citoyens, aux libertés individuelles et collectives. Preuve en est le refus opposé à chaque demande de manifestation de la part de citoyens ou de l’opposition. Pourtant, ces droits et libertés sont garantis par la Constitution elle-même dont le titre II est consacré aux libertés, droits et devoirs des citoyens. Ainsi, l’article 7 de la Constitution de la Quatrième République dispose que « Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi ». Et l’article 10 de souligner que « Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’Etat. ». Entre autre qu’il appartient également à l’Etat de les garantir et d’en assurer le bon exercice ; et non point de les limiter ou même de les interdire à chaque fois sous prétexte de la préservation de l’ordre publique. Après cette conférence et après en avoir informé comme il se doit donc les tenants du pouvoir et les militaires sur l’existence des libertés publiques, qui sont également garanties par les nombreuses chartes ratifiées par Madagascar au niveau international, le DFP et le « Force de Changement » organiseront des manifestations à Antananarivo mais également dans tous les Chefs lieux de province et les chefs lieux de district. A bon entendeur.