Des tanks dans les rues d’Ivato

Société

19è Sommet du COMESA à Antananarivo

Quatre véhicules militaires blindés au moins dont un tank au canon pointé sur on ne sait plus qui au rond point de Talatamaty, sont positionnés sur la route qui conduit vers l’aéroport d’Ivato. C’est la surprenante découverte des riverains et usagers de ce trajet ce matin du 18 octobre. En somme, c’est en raison de l’arrivée des hôtes de marque et pour la sécurité des chefs d’Etat et de gouvernement de pays membres du COMESA que ces engins de guerre mortels sont mobilisés ainsi. La menace de terrorisme « dormant » se précisant et n’étant pas sous-estimé vraisemblablement, la présence de ces tanks sur les grandes routes serait donc dissuasive.

Mais ce que les responsables de la sécurité de ce sommet des chefs d’Etat méconnaissent c’est l’impact de ces mesures dissuasives et disproportionnées dans l’imaginaire populaire. Surtout après le faux incendie de la RNM-TVM d’hier qui a circulé dans les médias sociaux, fausse nouvelle très vite démentie par un haut responsable de la RNM/TVM mais qui a mobilisé tout de même les pompiers de la ville. Les feux et émeutes de 2009 et les événements de l’époque sont encore dans les esprits d’autant que les appels à la démission du gouvernement et du chef de l’Etat sinon au « soulèvement » de la population contre le régime fusent de toutes parts.

En tout cas, beaucoup s’interroge comment les invités réagissent-ils par rapport à ce déploiement de forces militaires alors que le pays n’est pas en guerre mais présenté ou plutôt perçu comme pacifique et en paix. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe et le vice-président du Soudan, Hassabo Mohamed Abdel Rahman, sont-ils tellement menacés en raison des conflits et violences internes à leur pays pour motiver de tels arsenaux ? Ou bien ces démonstrations de forces sont-elles destinées à mater toutes velléités de contestation et de mouvement populaire contre le régime ? Sinon qu’en sera-t-il et que nous réservera l’accueil du roi du Maroc ou l’accueil du président de la République française pour le Sommet de la Francophonie ?