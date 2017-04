Des revenants et des impunis

Politique

Remaniement gouvernemental

Si beaucoup de monde s’attende à un limogeage des incompétents, des inactifs ou des corrompus, ce n’est pas encore le cas pour le moment. Le président de la République vient de procéder à un mini-remaniement mais ce ne sont pas forcément les ministres les plus exposés qui sont limogés. Le Secrétaire d’Etat à la gendarmerie SEG, Paza Didier Gérard ; le ministre de la communication Andrianjato Razafindambo Vonison et le ministre de l’eau Ravatomanga Roland sont remerciés. Rahajason Harry plus connu sous le nom de Rolly Mercia reprend service en tant que ministre de la communication et de la relation avec les institutions. Pareil pour l’ancien ministre de la Transition, Rasoloelison Lantoniaina devenu ministre de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie. Candidat malheureux aux sénatoriales sous les couleurs couleur du HVM il était chargé de remettre la Jirama en ordre en tant que directeur général par intérim avant de redevenir ministre.

Les deux ministères de l’eau de l’assainissement et celui de l’énergie sont réunis en un seul. Le général de division, Randriamahavalisoa Girard, remplace Paza Didier Gérard. Le vice-ministère auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé de la coopération et du développement devient secrétariat d’Etat et c’est toujours Bary Rafatrolaza qui est le titulaire du poste.

Il est clair qu’en limogeant Roland Ravatomanga, un membre du parti TIM de Marc Ravalomanana, le Chef de l’Etat manifeste sa volonté de divorcer avec l’ancien exilé d’Afrique du Sud. D’autant que la relation entre la commune urbaine d’Antananarivo dirigée par le TIM à travers la femme de Marc Ravalomanana et l’Etat central se détériore de jour en jour. Quant au ministre de la communication, Andrianjato Razafindambo Vonison, les magouilles de son directeur de cabinet l’ont sûrement rattrapé. Il semble improbable aussi qu’il ne fût pas au courant voire mêlé dans l’affaire Nivo Ratiarson. Quant au secrétariat à la gendarmerie, Paza Didier Gérard, qui semble pourtant jouir de la faveur du Chef de l’Etat, les vindictes populaires semblent le rattraper. Comme le ministre de la police a été déjà remplacé, il ne reste plus que lui comme responsable direct de la sécurité.

Le Premier ministre, ministre de l’intérieur malgré les grands déballages sur les subventions exceptionnelles reste encore inamovible. Tout comme le ministre de la justice qui non seulement s’est honteusement improvisé avocat de la milliardaire Claudine Razaimamonjy mais s’est impliqué dans son évasion à Maurice. Pareil pour le président du parti présidentiel Rivo Rakotovao et le ministre de la santé.