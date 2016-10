Des recherches ardues et longues

Energie

Exploration pétrolière et uranifère

L’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS) continue la célébration de ses 40 ans d’existence à Madagascar. Une porte ouverte se tient à cette occasion à Andraharo depuis hier, 13 octobre 2016.

Fondé en 1976, sous le nom d’« Office Militaire National pour les Industries Stratégiques », c’est en 1999 qu’il acquiert le statut d’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégique. Il œuvre pour le développement de l’exploration pétrolière et des différentes ressources minérales à Madagascar. L’OMNIS se charge essentiellement de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’exploration et d’exploitation pétrolière et uranifère. Il appuie et effectue des suivis techniques et administratifs sur les exploitations pétrolières, minières -en particulier les grandes mines, et uranifères. Il fournit également des données à travers les études et les analyses qu’il réalise dans différents zones stratégiques de l’île. Ces activités sont réalisées par trois directions : Direction des Hydrocarbures, la Direction Minérale et Forage, et la Direction de Laboratoire.

Huile lourde de Tsimiroro, vers une autre étape de son développement

L’exploration pétrolière à Madagascar n’est pas chose aisée et a connu de nombreuses étapes. Elle a débuté en 1901 dans la région de Tsimiroro, Les explorations se sont ensuite élargies sur 5 bassins sédimentaires dont Ambilobe, Mahajanga, Morondava, après avoir été monopolisées par la Société Pétrolière de Madagascar (1950-1965). Il y a également le gisement à Bemolanga. Le permis environnemental pour la production de l’huile lourde de Tsimiroro a été obtenu au mois de février 2016. Le test industriel a été effectué avec succès au mois de septembre 2016 par Symbion Power à la Centrale Thermique de Mandroseza. La société Madagascar Oil envisage maintenant d’entamer une autre phase de son développement, l’intégration au marché national et international. La société JIRAMA devrait alors améliorer ses services car jusqu’ici les plaintes contre ses services s’accumulent.

Concernant les recherches uranifères, elles ont commencé en 1940. Madagascar dispose de 3 zones de gisement en uranium dont Antsirabe, Fort Dauphin, Folakara et Makay. L’Uranium peut être utilisé dans le domaine de l’énergie et aussi dans le domaine médical ; on est actuellement en phase de recherche de partenariat d’après le Directeur général de l’OMNIS. Concernant l’llménite utilisé par exemple dans les peintures, la production s’active déjà à Taolagnaro.

Sous explorés

Actuellement les compagnies pétrolières internationales qui ont conclu un contrat sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans 17 blocs pétroliers à Madagascar sont au nombre de 13. Selon les données de l’OMNIS, il existe 229 blocs pétroliers libres qui feront prochainement l’objet d’un appel d’offre. 30 compagnies minières sont impliquées dans l’exploitation des ressources minières.

Mais les bassins sédimentaires sont encore sous explorés selon l’OMNIS. Le ministre des mines, Zafilahy Ying Vaha a déclaré que Madagascar n’en est qu’à ses débuts sur l’exploitation minière par rapport aux autres pays.

Face aux conflits sur les exploitations minières des compagnies étrangères à Madagascar, le nouveau code pétrolier et le nouveau code minier sont très attendus par les acteurs. Une réforme de la charte de l’environnement pourrait survenir car même si le permis environnemental est délivré aux compagnies, le respect de cette charte est encore incertain. La portée des activités et même la consultation de la population locale a été peu abordée.