Des premiers dossiers sanctionnés selon le Samifin

Justice

Blanchiment de capitaux

Lors de la présentation de son rapport d’activité au titre de l’année 2016, le SAMIFIN qui est l’organe de lutte contre le blanchiment de capitaux à Madagascar s’est félicité du fait que des dossiers ont pour la première fois été sanctionné par la justice. Selon le Directeur général du SAMIFIN, Lamina Boto Tsara Dia, sur quatre dossiers transmis à la Chaine pénale anti-corruption (CPAC), trois d’entre eux ont été menés à terme et les sanctions y afférentes ont été appliquées. Notamment en ce qui concerne le remboursement de la somme blanchit par les coupables. Mis à part le blanchiment de capitaux, il faut rappeler que le SAMIFIN s’occupe également de ce que l’on appelle les infractions d’origine, motif d’un des dossiers sanctionnés en 2016. Les infractions d’origine sont nombreuses mais plus simplement, il s’agit des trafics en tout genre. A titre d’exemple le trafic de métaux précieux, de ressources naturelles, de personnes et d’armes. Aussi le SAMIFIN a déposé devant la justice un dossier concernant une importation d’armes à Madagascar, dossier qui faisait parti de ceux menés à terme en 2016, soulignait le Directeur général du SAMIFIN. D’autres infractions sont également dans le domaine de compétence de cette organe de lutte dont le détournement de deniers publics, les placements de fonds dans les paradis fiscaux et bien évidemment la corruption.

Peu d’experts

Il faut rappeler que le travail du SAMIFIN part le plus souvent des déclarations d’opérations suspectes (DOS) transmises de la part de certains établissements qui y sont contraints, notamment en ce qui concerne les opérations en espèces dépassant le seuil des 10 millions d’Ariary selon ce qu’exige la loi. Mis à part cela, le SAMIFIN peut demander à avoir accès à des informations auprès de personnes physiques ou morales et auprès de l’Administration publique. Cependant, le Directeur général du Samifin Lamina Boto Tsara Dia de souligner que son service se heurte encore à un problème majeur dans la réalisation de ses taches. En ce sens que Madagascar manque cruellement de magistrats et d’enquêteurs spécialisés dans le domaine du blanchiment de capitaux. Ce qui rend donc le travail du SAMIFIN pour le moins difficile. Un travail qui représente pourtant un enjeu considérable surtout du point de vue économique pour Madagascar, consistant à assainir l’environnement économique malgache. Et sur ce sujet, questionné sur l’affaire Mamy Ravatomanga qui a provoqué un tollé considérable dans le milieu politique et économique, Lamina Boto Tsara Dia de déclarer que les enquêtes sont encore en cours.