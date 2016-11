Des perceptions qui interpellent

Société

Village de la Francophonie

Ségrégation, discrimination, confusion ; il existe comme un sentiment de pression aussi dans cet environnement et organisation des événements de la Francophonie. Le député élu à Betroka, Nicolas Randrianasolo, n’a pas caché son point de vue en visitant avec les autorités le Village de la Francophonie/Village Voara. En fait, on ne sait plus si c’est le village Voara qui a été présenté en son temps comme un projet de la Seimad, ou si c’est le village de la francophonie sous la direction des organisateurs de l’accueil du sommet de la Francophonie et dont l’avancement des travaux à l’époque a connu un ralentissement inquiétant. Toujours est-il que le député de Madagascar et proche du régime, Nicolas Randrianasolo, estime qu’il y eut discrimination des exposants ; c’était son ressenti lors des cérémonies d’inauguration de ce 21 novembre après la revue des stands d’exposition/vente. « Les petits artisans et petits entrepreneurs n’y figurent pas. Vraisemblablement que tout a été préparé et réalisé en petit cercle, sans que l’ensemble des petits producteurs/petits artisans ait été informé et sollicité », regrette-t-il.

Le président du syndicat des opérateurs malagasy (Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy ou FIVMPAMA), Eric Rajaonary, fait remarquer que l’accès à ces stands est assez onéreux car il environne les trois (3) millions d’ariary. Une somme que des artisans des localités éloignées de la capitale ou des petits entrepreneurs des régions de Madagascar arrivent difficilement à réunir en plus des frais annexes (déplacements, hébergement…). En tout cas, des groupements d’opérateurs FIVMPAMA et SIM (Syndicat des industries de Madagascar) sont critiques par rapport à l’organisation des événements. Ils auraient souhaité être mieux informé sur les délégations d’opérateurs économiques attendues, les secteurs d’activités concernés et les attentes.

C’est bien beau effectivement d’avoir quelques centaines d’opérateurs francophones comme interlocuteurs en face de soi, qu’il y ait des forums économiques mais pour l’opérateur c’est le face-à-face B2B qui est le plus important et pour ce faire, il fallait disposer de toutes les informations relatives à ces invités/opérateurs. Apparemment les opérateurs ne sont pas tout à fait satisfaits bien que ces rencontres sont une opportunité pour leur expansion. En tout cas, le patronat n’est pas très enthousiaste quand l’Etat lui suggère jour férié mais payé ce vendredi 25 novembre prochain en raison de la Francophonie ; le secteur privé attend cependant la publication d’un décret ou d’une décision officielle pour l’appliquer malgré lui.