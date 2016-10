Des jeunes filles de 12 ans se marient déjà

Société

Région Atsinanana

Lors d’une séance d’information concernant la grossesse précoce, le 27 septembre 2016 à Toamasina, le Réseau de Protection des Enfants (RPE) a rendu public les résultats de leurs enquêtes dans la Région Atsinanana de Madagascar durant ces deux derniers trimestres. Le RPE a constaté que le mariage précoce est maintenu et accepté par la tradition dans les familles malgré qu’il va à l’encontre de la loi. Rappelons que la loi 2007-022 sur le mariage et les régimes matrimoniaux a fixé l’âge minimum des deux sexes à 18 ans, pour le contrat de mariage.

La réalité en est autre d’après l’enquête, près de 2 200 enfants sont victimes de violence (1 337 sont des filles et 870 garçons) : agression sexuelle, violences physique et morale, traite de tous genres. Environ quatre filles sur cinq (4/5) se marient avant même d’avoir 18 ans. En moyenne, elles se marient déjà à partir de l’âge de 12 ans, cela a été surtout remarqué dans les milieux ruraux comme Manampotsy et Marolambo. Lors de leurs enquêtes, le réseau a enregistré 80 cas de grossesse précoce.

La pauvreté et la tradition

Selon le RPE, les principales causes sont la pauvreté et la tradition. Dans cette partie Est, les jeunes filles sont prêtes à s’offrir pour de l’argent. La manière de vivre dans les régions côtières, l’afflux des touristes, les diverses festivités ; tout cela les pousse dans les bras des étrangers.

Le RPE compte ainsi effectuer une campagne d’information sur le droit des enfants et une sensibilisation sur le respect de ces droits dans la région, notamment dans les écoles, les quartiers, les différents centres et associations. Le but étant réduire le taux de mariage précoce. Le RPE est appuyé par le ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) ainsi que par les Fonds des Nations Unies de l’enfance. Il y a également la collaboration avec l’UNICEF pour le Plan d’action régionale pour lutter contre le mariage précoce. En effet, il existe d’autres les réalités dans les autres régions comme le Sud de Madagascar.