Des habitants se lèvent contre les autorités

Société

Maroantsetra en ébullition

Les habitants d’une commune rurale du nom d’Anjahana dans le district de Maroantsetra marchent sur la ville pour réclamer la libération d’un opérateur économique en vanille et ancien maire de la dite commune rurale. Après avoir obtenu la libération de l’opérateur en vanille auprès de la Police, ils ont revendiqué l’annulation pure et simple de la plainte portée contre leur ancien maire par un autre opérateur auprès du tribunal. Mais comme il leur a été signifié que les dossiers en question sont vraisemblablement auprès du district, ils ont assailli les locaux du district. Ils ont saccagé les bureaux et brûlé tous les archives du district. Bilan, deux à trois blessés selon les sources dont une par balle à la cuisse car les forces de l’ordre sont intervenues et un élément des forces de l’ordre blessé par les jets de pierre lors des affrontements. C’est ce que rapporte la presse radiophonique privée, un compte rendu confirmé par un témoin habitant de Maroantsetra par correspondance téléphonique dans le journal de TV Plus ce 14 septembre 2016.

A l’origine de ce soulèvement contre les autorités –Police nationale, Tribunal de Première Instance et le représentant de l’Etat en l’occurrence le District, l’arrestation par la Police économique de Toamasina de l’ancien maire et à la fois opérateur en vanille, objet d’une plainte déposée par un autre opérateur en vanille. Cet opérateur aurait prêté de l’argent à l’ancien maire mais ce dernier n’aurait pas remboursé la somme. Par contre d’après les manifestants qui sont descendus dans la rue, incendié les locaux et détruit les archives du District, la somme a été remboursée et l’arrestation est injuste car ils disposeraient les preuves de ce remboursement. L’affaire a provoqué cette manifestation spontanée des habitants de toute une commune rurale à en croire la presse et le témoin qui dégage une impression de peur sur la ville de Maroantsetra. Jets de pierres contre gaz lacrymogènes et des tirs de sommation ont tonné sur la ville. Les boutiques et les bureaux ont fermé et il en est de même des marchés. Le calme n’est revenu que vers le milieu de l’après-midi.