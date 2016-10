Des formations en cascade pour sa maîtrise

Politique

« Oracle 11G » pour gérer la liste électorale

Un atelier de formation pour la maîtrise du nouveau logiciel adopté par la CENI se déroule actuellement à l’intention des chefs de centres informatiques de la province d’Antananarivo, du Menabe et du Melaky. Tous les techniciens de la CENI à travers l’île –plus de 200, en bénéficieront. Le nouveau logiciel dénommé Oracle 11G qui remplace l’ancien, traite plus efficacement les données électorales et ainsi, de renforcer la crédibilité du fichier électoral et d’accroître la confiance des acteurs politiques, surtout des électeurs au processus électoral, selon les responsables de la CENI. Il répond aux normes et standards internationaux en matière de stockage et de traitement efficient des données électorales volumineuses. Il est beaucoup plus robuste, fiable et sécurisé.

Cet atelier a débuté ce 26 octobre et durera jusqu’au 28 octobre 2016. En tout, plus de 200 techniciens de la CENI à travers la Grande île bénéficieront de cette initiative.

Par ailleurs, le PNUD dotera également la CENI de matériels pour étoffer son parc informatique actuel dont notamment, le système serveur Oracle 11G, des ordinateurs de dernière génération et des équipements pour l’interconnexion des Centres Informatiques de District au Centre National de Traitement des Données au siège de la CENI. Le PNUD continue de développer le Projet d’Appui aux activités pré-électorales dont le renforcement des capacités techniques de la CENI, l’amélioration du système de communication ou encore la formation des entités impliquées dans le processus.