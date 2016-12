Société

Ambiance de Noël

Le contexte de fêtes de Noël et de fin d’année est l’occasion pour les institutions de donner un aperçu de leur performance mais aussi de gratifications de toutes sortes. Les ministères distribuent à leurs employés de quoi contenter leur famille sous forme de panier alimentaire comportant du riz et de l’huile accompagné d’oie ou de poulet, du poisson par exemple pour le ministère de la Pêche. Qui en sont les fournisseurs de ces produits ? C’est une affaire de marché interne au ministère. En tout cas, chaque institution a sa manière de faire et de manifester de la reconnaissance envers leurs employés ou leur partenaire. Les observateurs sont étonnés qu’un pasteur-prédicateur d’une église évangélique ait été bénéficiaire de la médaille de commandeur de l’Ordre national –à quel titre ?

Quoi qu’il en soit, on doit noter que les sans abris de la capitale n’ont pas été oubliés. Après les victimes de la sècheresse du grand sud, les sans abris hébergés dans les deux centres d’accueil de nuit sous tutelle du ministère de la Population ont eux aussi fêté Noël grâce aux dons qui leur ont été fait. Le premier centre appelé centre ex-Madcap est situé à Ambalavao Isotry, un ancien atelier réaménagé et réhabilité pouvant héberger mille personnes environ. Le second centre dit SEBA à Isotry lui aussi offrant 800 places.

Ce jour de Noël du 25 décembre 2016, le ministère et ses partenaires ont organisé un repas, précédé ces derniers jours de distribution de cadeaux et de vivres à destination des familles des centres ex-Madcap et Seba.

Malgré ces actions d’orientation, ces solutions concrètes et ces infrastructures mises en place par le ministère, force est de constater que les quelques 1800 places disponibles que totalisent les 2 centres d’accueil sont encore loin d’être remplies. Ce 25 décembre 2016, 61 personnes - dont 35 enfants, issues de 25 familles - « seulement » sont hébergées au centre ex-Madcap et 150 personnes – dont une cinquantaine d’enfants - en moyenne, au Seba (où 432 individus ont été accueillis depuis son ouverture).