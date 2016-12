Des engagements et non des conditionnalités

Gouvernance

4è dialogue politique UE-Madagascar

Le 4è dialogue politique UE-Madagascar s’est achevé ce vendredi 9 décembre 2016. A en croire l’ambassadeur de l’Union Européenne (UE), Benedito Antonio Sachez, des progrès ont été enregistrés un peu partout mais des améliorations sont toujours attendues et de gros efforts, des renforcements sont nécessaires en matière de sécurité et dans le système judiciaire ; ce pour éviter les « justices populaires ». Il a aussi fait comprendre expressément qu’il faut compléter la Haute Cour de justice pour son opérationnalité.

Le 4è dialogue politique, le 2nd de l’année 2016, est instructif des liens ou de la dépendance de Madagascar à l’égard de l’UE, que cela soit économiquement ou en matière de gouvernance politique et administrative. Le gouvernement compte beaucoup sur les 6,4 milliards USD des bailleurs de fonds et 4 milliards USD du secteur privé, soit 10,4 milliards USD au total. Sur les 6,4 milliards USD, 640 millions USD sont des dons de l’UE. Cette enveloppe est octroyée sans conditions particulières affirment le président Rajaonarimampianina et l’ambassadeur Antonio Sanchez. Ils précisent qu’il s’agit de respecter des engagements mutuels.

Contrairement à cela les sommes (4 millions d’euros) annoncées par la Banque européenne d’investissement (BEI) sont à rembourser. Cette intervention de la BEI concerne l’appui au budget national (appui budgétaire), donc le fonctionnement de l’Administration, sa gouvernance, mais aussi les infrastructures, l’énergie.

Madagascar compte beaucoup sur le secteur privé pour développer le pays. Des projets ont été cités lors de ce dialogue politique : énergie dans le sud de Tanà, gare routière à Andohatapenaka. Le président Rajaonarimampianina a indiqué que des projets sont déjà en cours entre des bailleurs de fonds et le secteur privé, à l’exemple du barrage de Sahofika d’un montant de 700 millions USD.

L’ambassadeur Antonio Sanchez est optimiste quant à l’année 2017 ; ce sera une opportunité de décollage et de croissance économique avec davantage de stabilité politique, conclut-il.