Des dépenses démesurées

Gouvernance

Rapport de la Cour des Comptes

La Cour des Comptes de la Cour Suprême (CSM) a présenté jeudi son rapport public portant sur ses travaux réalisés en 2015, qui s’intéresse notamment à l’exécution des Lois de Finances en 2009, 2010 et en 2011.

C’est la deuxième fois que la Cour des comptes publie un rapport public sur les finances de l’État. Ces rapports s’inscrivent dans la logique d’informer les différentes autorités et le citoyen sur la gestion des deniers publics tel que dispose l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Ce rapport est donc une des rares données disponibles pour les contribuables. Face à ce rapport, force est de constater les dépenses démesurées de nos gouvernants entre les années 2009 et 2011, objet de l’étude.

Premièrement, le poids des dépenses du secteur administratif dans le Budget de l’État avait augmenté, passant de 52% en 2009 à 57% en 2011. Ce secteur est composé d’institutions et de ministères régaliens. Cette hausse a été surtout marquée au niveau de l’Assemblée Nationale, du Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie, du Ministère des Forces Armées et du Ministère de la Sécurité Intérieure.

Une croissance cumulée de la masse salariale, avec un volume passant de 689 milliards d’Ariary en 2009 à 986 milliards d’Ariary en 2011, soit 19% d’augmentation annuelle a été constatée. Il ne faut pas non plus écarter l’hypothèse de l’augmentation des fonctionnaires fantômes durant cette période. Des milliers de retraités et de fonctionnaires fantômes ont été débusqués ces dernières années. Les conséquences financières des revendications syndicales ne sont pas en reste.

L’évolution de certaines dépenses hors solde est plus que flagrante. Les fêtes et cérémonies officielles ont connu un taux d’accroissement moyen de 40%. Au titre de ces dépenses de « Fêtes et cérémonies officielles », le ministère des Finances et du Budget avait consommé à lui seul en 2011 un crédit de 4,178 milliards d’ariary, dépassant largement le total des dépenses d’investissements publics réalisé par trois autres ministères. Le mouvement Wake Up, ces dernières années, a interpellé l’Exécutif sur le budget alloué pour les cérémonies de vœux et autres festivités dont les octrois de marchés ne sont pas toujours transparents. Les fonds spéciaux ont enregistré une augmentation moyenne de 32%, les dépenses en carburant de 15%, les redevances téléphoniques mobiles de 22%, les indemnités de missions intérieures de 18%.

En principe, les éventuelles augmentations auraient dû prendre comme référence le seuil de 10%, l’équivalent du taux d’inflation annuel de 2009 à 2011.

TABLEAU N°8 - EVOLUTION DE CERTAINES DEPENSES HORS SOLDE (en Ariary) COMPTES LIBELLE 2009 2010 2011 Accroissement (%) 6131 Carburant 45.107.516.227,30 51.497.586.603,06 60.029.879.347,00 15 6241 Indemnités de mission intérieure 7.140.142.410,00 8.168.382.431,00 9.896.750.474,00 18 6760 Fonds spéciaux 5.485.800.000,00 5.791.000.000,00 9.514.365.000,00 32 6263 Redevances tél. mobiles 4.903.668.185,18 5.465.199.969,33 7.316.971.078,58 22 6221 Fêtes et cérémonies officielles 3.124.787.747,92 4.475.282.565,00 6.106.477.826,63 40 Source : Rapports de la Cour des Comptes sur les PLR 2009, 2010 et 2011

Deuxièmement, les dépenses afférentes au secteur infrastructure avaient diminué de manière significative, du fait principalement du retrait des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) étrangers. Une tendance à la baisse des dépenses d’investissement, avec des réalisations de 529 milliards d’ariary en 2009 contre 397 milliards d’ariary en 2011, soit une régression moyenne annuelle de 13%.

On constate par ce rapport, la centralisation de la politique budgétaire pendant cette période transitoire. En effet, les dépenses ont été concentrées autour de la Présidence, plus particulièrement pour les grands projets de la Présidence en 2010 et des départements chargés de la sécurité.

Ce rapport arrive donc à point nommé car ces derniers jours, le Collectif des citoyens et des organisations citoyennes (CCOC) demande à l’Exécutif l’application de la transparence et de la redevabilité. Le CCOC recommande ainsi la publication par bénéficiaire des subventions et transferts (ministères, collectivités…), la situation du parc véhicule, des fonds spéciaux, des primes, des dépenses de carburants, communication et les frais de mission des agents de l’État. Il revendique également la mise en place d’audiences publiques lors du dépôt des projets de loi de finances (PLF) ou des projets de loi de finances rectificative (PLFR), ainsi que l’établissement de revues périodiques d’exécution budgétaire, et l’amélioration de la mise à disposition publique des données administratives techniques et budgétaires des ministères (open data). Enfin, le CCOC demande de doter les organes d’inspection, d’audit et de contrôle (Inspection Général de l’Etat, Contrôle financier…) de moyens suffisants qui leur permettraient de publier systématiquement leurs rapports d’activités et d’en faire une restitution publique, afin de leur donner une plus grande indépendance d’action.