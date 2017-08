Des candidatures attendues

Politique

Election présidentielle 2018

Mis à part les ténors des partis politiques majeurs dans la Grande ile, certaines personnalités politiques sont également attendues pour la course à la magistrature suprême de 2018. Reste à savoir de nouveaux programmes peuvent faire leurs apparitions.

Bon nombre de personnages politiques ont déjà déclaré vouloir être candidats aux élections présidentielles de 2018. L’ancien président Marc Ravalomanana en était le premier, quelques jours après son retour au pays, arguant même que le pays ne pourrait pas attendre 2018. Une candidature qui n’a étonné personne du fait que le lendemain même de son départ en exil après avoir cédé le pouvoir, Marc Ravalomanana a fait montre d’une volonté de reprendre les commandes à la tête de l’Etat. La candidature de Lalao Ravalomanana à la magistrature de la Capitale s’ensuivit. L’ancien Premier ministre de la transition Omer Beriziky a déjà lui aussi exprimé sa présence aux prochaines élections présidentielles, il représentera les partis UNDD et l’association MAMIMAD. Un groupement qui rassemble des personnalités politiques telles que l’ancien ministre de la Justice Imbiky Anaclet.

La candidature de l’actuel président de la République a également été officialisé par le parti au pouvoir Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM). Certains partis d’opposition dont le Malagasy Miara-Miainga (MMM) de Hajo Andrianainarivelo et le parti Freedom de Lalatiana Rakotondrazafy ont souligné que l’opposition devrait présenter un candidat unique. Une éventualité non-écarté par le parti Miaraka amin’i Prezida Andry Rajoelina (MAPAR) qui ne s’est toutefois pas avancé. Enfin, le parti Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN) de l’ancien Président de la Délégation Spéciale d’Antananarivo Edgard Razafindravahy est lui aussi déjà parti en conquête auprès de nombreuses régions de l’ile. Le dernier en date à avoir annoncé sa candidature fut le Pasteur Mailhol de l’église Apokalypsy. Pour ce dernier, sa candidature serait le fruit d’une prophétie qui aura déjà fait le tour de Madagascar.

Nouveaux noms

Mis à part ceux-là, certains noms ont commencé à circuler et persistent à ce sujet. Notamment celui de l’ancien Premier ministre sous le régime Ratsiraka de 1998 à 2002 en la personne de Tantely Andrianarivo qui vient tout récemment d’arriver au pays. D’ailleurs, le parti de l’Amiral Didier Ratsiraka se trouvait en mal de candidat lors des élections municipales. Par contre, un autre champion du parti rouge en son temps, en la personne de José Andrianoelison dont le nom avait déjà été mentionné comme pour succéder au Premier Ministre Jean Ravelonarivo pour ce régime pourrait également surprendre. En outre, le nom de l’ancien Directeur Général du Trésor Orlando Robimanana circule également dans la sphère politique. Celui-ci effectuerait encore des déplacements à l’étranger à titre d’expert pour le Fond monétaire international (FMI). Malgré quoi, selon les observateurs, il aurait ses chances de briguer un mandat présidentiel. Certains partis qui ont tout de même pesé lors du premier tour au mois d’octobre de l’année 2013 sont également attendus. Nombreux parmi eux ont d’ailleurs rejoint des coalitions d’opposition au régime Rajaonarimampianina telle l’Armada ou encore la plateforme « Mitsangana ry Malagasy » qui se sont tues depuis un certain temps.

Des programmes ?

Le nombre de candidat ne sera donc pas un problème en ce qui concerne les présidentielles de 2018. Les malgaches auront largement le choix. La question qui se pose est plutôt celle des programmes que les candidats vont et devront présenter à l’électorat. Bien que les malgaches aient une tendance à voter plus pour une personne que pour un programme, ce critère devrait être le premier souci et des candidats et des électeurs. Surtout pour le prochain mandat si l’on espère sortir le pays du marasme politique et économique dans lequel il a été plongé depuis des années déjà. Mis à part le parti ADN qui prône la mise en place du fédéralisme à Madagascar, les autres programmes proposés par les anciens dirigeants n’ont pas été réellement compris par la population. C’est par exemple le cas avec le Plan national de développement (PND) du régime Rajaonarimampianina. D’ailleurs, dans 75% des cas, les candidats n’élaborent leurs programmes qu’une fois arrivés à la tête de l’Etat, et ne soumettent aucun projet de société lors des campagnes électorales. Ils se contentent de scander la lutte contre la pauvreté et le développement de Madagascar. Il importe donc cette fois-ci de bien identifier le programme d’un candidat ou d’un autre, et de voter en conséquence. Car les électeurs doivent l’exiger autant que les candidats doivent en proposer et en élaborer un.