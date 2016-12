Des bibles pour enfants aussi

Société

Ambiance de Noël

La fête de Noël est l’occasion pour les parents de contenter les enfants. Père Noël, les sapins et les guirlandes mais aussi les jouets en tout genre qui inondent les marchés et magasins sont autant d’expression de cet événement de fin d’année. Mais les parents ont aussi l’opportunité en cette période de fête religieuse, chrétienne en particulier, d’offrir des missels et autres. La FMBM (Fikambanana Mampiely Baiboly Malagasy) a de nombreuses offres pour les enfants dans son œuvre d’évangélisation. Apparemment, et en dépit des difficultés auxquelles elle a été confronté en 2015, la FMBM qui a changé de siège à Ampasampito, a poursuivi et accru ses activités en faveur des enfants. La Bible illustrée, en plusieurs langues (Malagasy, Français et Anglais) est présente dans les kiosques et librairies à côté d’autres éditions, à Antaninarenina et à Analakely.