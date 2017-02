Dernier avertissement à l’endroit du pouvoir

Politique

Hajo Andrianainarivelo

Le président du parti MMM (Malagasy Miara-miainga) réclame toujours la chaire de Chef de l’opposition à l’Assemblée nationale. Il a tenu ce 13 février une conférence de presse pour exprimer cette détermination à occuper le 7è siège de vice-président de l’Assemblée nationale au nom de l’opposition. C’est un dernier avertissement qu’il a lancé à l’endroit du pouvoir qui, d’après l’intonation et les propos, fait le mort à ce sujet. Cela fait plus d’un mois que la Haute cour constitutionnelle (HCC) a donné son avis et les lettres adressées au président de la République et au Premier ministre, avec copies aux chancelleries installées dans le pays sont restées sans suite. Cela dépasse largement les bornes déclare-il à la presse et l’opposition ne peut plus rester les bras croisés ; le MMM et consort vont prendre des initiatives poursuit-il, sans trop préciser sur le genre d’actions ou d’entreprise envisagée.

Le président du parti MMM demande à ce que le pouvoir s’exprime clairement et sorte de son mutisme coupable de non-démocratie en refusant d’admettre une opposition légale. Il appelle aussi la communauté internationale à témoin et l’interpelle car le pouvoir ne respecte pas les articles de la Constitution. Enfin et non des moindres, il s’adresse aux forces de l’ordre car à son avis, les premiers qui ne respectent pas la loi fondamentale, qui ne respectent pas la liberté d’expression légale de l’opposition sont les gouvernants.