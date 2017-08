Demande de manifestation du DFP déboutée par le Tribunal administratif

Politique

Oppposition

Après la décision de la Préfecture de police d’Antananarivo interdisant la manifestation prévue et organisée par le DFP (Dinika ho Fanavotam-pirenena) et les forces de changement » au stade municipal de Mahamasina, les ténors dudit mouvement ont décidé de déposer une requête à fin de sursis à exécution de la décision. Hier 23 août, le Tribunal Administratif d’Antananarivo a rendu son jugement et a décidé de rejeter cette demande. Selon Maharavo Ratolojanahary dit Doudou, la raison en est que la « Force de changement » n’a aucune existence légale, ni en tant qu’association ni en tant que parti politique. Ne disposant donc d’aucune personnalité juridique, elle ne pouvait pas s’attendre à ce que le Tribunal administratif réponde favorablement à la requête et ne pouvait même intenter une action devant la justice après la décision du Préfet d’Antananarivo. Suite à cette décision, le leader du DFP, Maharavo Ratolojanahary a déclaré que la requête sera dorénavant déposée au nom du parti « Vonjy iray tsy mivaky » qui lui a une existence légale et qu’une nouvelle demande sera déposée auprès des autorités pour la tenue de cette manifestation. Face à cela, le préfet d’Antananarivo a déclaré qu’aucune manifestation ne serait autorisée dans le courant de cette semaine. Il faudrait également s’attendre à la même mesure les semaines qui viendront. Le sursis à exécution était plus ou moins la seule voie légale que pouvait emprunter la « Force de changement » face à la décision de la Préfecture. Certains s’attendaient sûrement à ce que le Tribunal administratif statue encore du côté des manifestants comme ce fut le cas pour le parti Tiako i Madagasikara(TIM). Rappelons que le Tribunal administratif a décidé de suspendre la décision de la Préfecture interdisant au TIM de célébrer leur 15ème anniversaire au même stade municipal. La « Force de changement » a du penser que ce sursis à exécution était donc un acquis dans la jurisprudence malgache sans même penser qu’elle n’avait aucune existence légale. Preuve une fois encore que certaines choses ne sont pas faites correctement dans le pays, que ce soit du côté du pouvoir ou de celui de l’opposition.