Délestage général et tous azimuts

Société

Energie et eau

Panique dans les foyers surtout hier 23 octobre. La Jirama est encore la cause. Le délestage et coupure intempestive de l’électricité, on a l’habitude, mais coupure de l’eau et de l’électricité en même temps, c’en est trop. Les Tananariviens ont passé un mauvais week-end (plus de qu’habitude), un très mauvais week-end. Eau et électricité coupés le soir avant le coucher et le matin avant le réveil. Après des coupures intempestives toute la journée. On ne sait plus comment s’organiser. Faut-il sortir sans se laver et sans manger (car il faut de l’eau pour pouvoir manger) ? Ou est ce qu’il vaut mieux attendre un éventuel retour de l’eau et de l’électricité ? Mais dans combien de temps et si jamais cela ne revient plus, qu’est ce qu’il faut faire ? On appelle proches et voisins, on ne sait jamais, peut-être qu’ils ont au moins l’eau. La réponse est négative. Ceux qui ont des enfants en bas âge et des malades sont parmi les plus catastrophés. Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter des eaux en bouteille pour préparer à manger pour les plus vulnérables. Ceux qui ont prévu d’organiser des évènements, genre mariage, fiançailles, baptême et autres festivités en sont pour leurs frais.

Dire que la population est en colère est un euphémisme. On n’a parlé que de ce délestage « assassin » hier. Certains ont avancé que la Jirama a peut-être déjà annoncé la coupure de l’eau, d’autres rétorquent que tout le monde n’est pas forcément au courant et qu’on n’a pas que cela à faire, veiller aux éventuels « communiqués » de la Jirama. Le service de communication de la Jirama est injoignable. Evidemment, le ministre de tutelle a déjà annoncé qu’il n’est responsable de rien du tout et aucun autre haut responsable n’a daigné ni expliquer ni surtout annoncer des solutions. Trop occupés qu’ils sont à « blanchir et dégraisser » leur Chef suprême. En tout cas, le président de la République a avoué à Ambatondrazaka lors d’une cérémonie relative justement à l’Energie que les problèmes ne seront résolus que dans un ou deux ans. Parions que pour les prochains conseils de gouvernement et de ministres, ils vont encore nous sortir des « communications verbales » sur les voyages à l’étranger des trois quart des ministres ou des « journée mondiale » de tout et n’importe quoi !