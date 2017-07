Déjà contestée de toute part

Politique

Réconciliation nationale

Comment peut-on réussir une réconciliation nationale si la structure qui va la mettre en oeuvre est déjà contestée depuis le début ? Si elle n’a pas reçu l’aval au moins de la majorité des antagonistes ou du moins des acteurs politiques parties prenantes dans les dernières crises politiques ? Mission presque impossible pour l’équipe du pasteur Jacob Tehindrazanarivelo à qui incombe la tâche de choisir les membres du nouveau comité de la réconciliation nationale (CRN). Plus de 400 dossiers de candidatures sont arrivés sur le bureau du comité de sélection. Les principaux adversaires de la dernière crise ne semblent pas pressés de faire partie de ce comité, ni Ravalomanana, ni l’équipe d’Andry Rajoelina, ni Zafy Albert. Peut être l’équipe de Ratsiraka car elle a participé activement à la dernière réunion initiée par le FFKM sur la réconciliation nationale contrairement aux autres.

Du côté de l’équipe de Zafy Albert qui revendique la paternité du concept même de la réconciliation nationale, on conteste fortement la façon de faire du régime en place dans ce domaine. En tout cas, ceux qui veulent intégrer le comité de réconciliation nationale dans sa version actuelle le font en leurs propres noms et non au nom de la mouvance ou du parti UNDD précise l’équipe de Zafy Albert. Le Professeur Zafy Albert et son équipe ont déjà noté maintes fois que le Président Hery Rajaonarimampianina ne veut pas du tout faire avancer la réconciliation nationale mais fait tout pour gagner du temps. « C’était comme Ravalomanana qui ne voulait rien entendre de la réconciliation nationale quand il était au pouvoir mais qui le revendique fortement dès qu’il est éjecté du fauteuil présidentiel, Rajaonarimampianina fera pareil » prédit l’équipe de Zafy Albert. Or, point de développement sans stabilité politique.