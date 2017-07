Déjà 80 absents pour le centre Lycée Moderne Ampefiloha

Enseignement

1er jour du Baccalauréat

Les examens du Baccalauréat ont débuté hier ; faut-il rappeler que le nombre des candidats à cet examen cette année a connu une hausse avait annoncé la Direction des examens nationaux. En même temps, le taux d’absentéisme a connu un accroissement, notamment en ce qui concerne le centre Lycée moderne Ampefiloha. En effet, ce centre a enregistré pas moins de 80 absents dès la première épreuve, surtout dans la série A2 avec 52 absents. A croire que la philosophie, matière d’entame du baccalauréat, en a déjà découragé plus d’un. Bon nombre de candidats avaient également oublié leurs convocations. Ces derniers ont toutefois pu rejoindre leur salle et commencer l’examen grâce à la deuxième liste que détiennent les responsables du centre. Ceux qui par contre n’ont pas passé les épreuves d’éducation physiques ont été directement éliminés et ont donc du rebrousser chemin. Grossissant les rangs de ceux qui ne se sont directement pas présentés aux examens. La journée d’hier a été clôturée par l’épreuve d’anglais. Les avis ont divergé entre les candidats après cette première journée, certains ayant trouvé les deux épreuves abordables, d’autres qui ont déclaré avoir rencontré de nombreuses difficultés. Par ailleurs, côté organisation, si la Direction des examens nationaux avait déclaré que les résultats du Bacc sortiraient le 25 Aout, d’autres informations au niveau même des organisateurs voudraient que cette date soit reportée pour le 7 septembre.