Déclaration de patrimoine : encore des récalcitrants !

Gouvernance

Lutte contre la corruption

Un peu plus d’une semaine après la date butoire fixée par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), plus de 30 % des concernés n’ont pas encore accompli leur devoir de déclaration de patrimoine. Les personnes assujetties doivent déposer la déclaration auprès du Bianco ou la Haute cour constitutionnelle (HCC) entre janvier et mars. Les premières poursuites auront dû débuter le 1er juin. Après une première lettre de relance, les récalcitrants auront un délai supplémentaire de deux mois pour envoyer leur déclaration, avant une éventuelle audition.

Environ 8 000 personnes sont concernées par cette obligation de déclaration de patrimoine. Les membres du gouvernement, les parlementaires, préfets, chefs de régions, maires, magistrats, inspecteurs, officiers de police judiciaire, auraient dû envoyer au Bureau Indépendant Anti-Corruption ce document obligatoire. Selon la loi N° 2004-030 du 09 septembre 2004 : « cette obligation de déclaration périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires a pour objectif de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les institutions ». L’objectif principal étant la lutte contre la corruption et les enrichissements illicites des hauts responsables.

Rappelons que c’est seulement dans la constitution de 2010 que la déclaration de patrimoine a été rendu obligatoire pour le Président de la république, les ministres, députés, sénateurs et membres de la HCC.

Force est de constater que nos « hautes personnalités » ne sont pas pressées de s’assujettir à cette loi. Si les déclarations de patrimoine des présidents dans certains pays comme la France ou les Etats-Unis sont consultables sur internet, à Madagascar même les salaires, avantages et autres indemnités de tous ceux qui nous gouvernent, et qui nous légifèrent sont loin d’être transparents.