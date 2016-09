Décès du grand peintre Jean Michel Razanatefy

Culturel

Hommage

Le monde de la peinture vient de perdre une grande figure. Jean Michel RAZANATEFY doyen des artistes peintres malgaches nous a quitté à l’âge de 81 ans.

Né le 16 novembre 1935 à Antananarivo Jean Michel RAZANATEFY, 3ème génération après les premiers maîtres tels que RATOVO Henri ou RAKOTOVAO, reste fidèle à la peinture classique réaliste, à l’huile sur toile. En 1949 il prend ses premiers cours de peinture et de sculpture à l’Ecole des frères d’Andohalo à Antananarivo. Entré à l’Ecole Provinciale de dessin et de sculpture en 1950, il y acquiert les bases classiques auprès d’éminents professeurs de peinture tels que LEMAIRE ou Guy MONTEL et de sculpture avec Lehenaf LECLERC.

Ayant commencé à peindre à l’âge de 16 ans, il fait sa première exposition personnelle en 1959. En 1961, il adhère à l’association des Artistes peintres et sculpteurs Malgaches qui l’a amené à participer à diverses expositions dans différentes villes de Madagascar. Il a réalisé également des expositions personnelles, à la Galerie La Baguette Dorée, Galerie Art Déco, Alliance Française à Antananarivo, ainsi qu’à l’Hôtel de ville de Mahajanga, d’Antsiranana (anciennement Diego-Suarez) et bien d’autres.

Très actif dans son métier, Jean Michel RAZANATEFY a réalisé bon nombre de grandes fresques à Antananarivo, à Toamasina et à Nosy Be. Secrétaire Général du Comité National des Arts Plastiques, Président de l’Association des Artistes peintres et sculpteurs Malgaches en 1986, il a largement oeuvré à la promotion et à l’orientation professionnelle de bon nombre d’artistes contemporains. Membre fondateur de l’Association Les Amis du Patrimoine, Vice-président de l’association Akon’Iarivo, Chevalier de l’Ordre National Malgache, ses œuvres font partie des collections du Musée du Palais de la Reine de Madagascar.

Installé en France en 1985, Jean Michel RAZANATEFY est membre du Collectif des Artistes peintres Malagasy et de l’Association des peintres et sculpteurs « Arts 19 » de Paris ainsi que du « Muse 45 » à Villeneuve St Georges. Il a exposé au Grand Palais à Paris, à Genève et à Bruxelles, mais aussi dans différents salons et expositions franco-malgaches à Montpellier, Fontainebleau, Nice, Lyon, Vichy, Toulouse, Le Havre, Hautain, Gagny, Sucy en Brie, etc.

En 2006, il fête ses 55 ans de peinture à la Galerie Harmattan à Paris. Lauréat du Salon d’Automne de Croissy Beaubourg en 2007, primé au Salon de La Bourboule en 2008 Jean Michel RAZANATEFY a obtenu en 2009 le Prix de la Municipalité au Salon « Muse 45 » de Villeneuve St Georges et le Prix du Public au Salon « Arts 19 » à Paris.

Pour ses 60 ans de peinture en 2011, Jean Michel RAZANATEFY expose ses œuvres à la Mairie de Lyon et à la Municipalité de Villeneuve St Georges. Il a été Invité d’honneur au 41ème Salon « ARTS 19 » à Paris.

Pour ce moment douloureux de sa disparition, nous présentons toutes nos profondes condoléances à ses enfants et petits enfants ainsi qu’à toute la famille.

Jean Andrianaivo Ravelona

(Collectif des Artistes peintres Malagasy en France)