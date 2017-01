Début de la pluie, soulagement de la population

Société

Météorologie

Tout le monde scrute le ciel depuis plusieurs semaines. Avec le délestage, la météo devient la principale préoccupation de la population notamment celle des Hautes terres. Une petite pluie est tombée dans la soirée du 26 janvier et d’après le service météorologique d’Ampandrianomby le début de la pluie (naturelle) devrait commencer ce 27 janvier. Elle pourrait être renforcée avec de la pluie artificielle car les conditions météorologiques sont réunies. Ce renforcement pourrait s’avérer nécessaire selon la météo compte tenu de l’urgence de la situation. Les agriculteurs, la population en général et la Jirama sont au bord de la catastrophe depuis quelques semaines. Le tarissement des rivières et des puits autour de la capitale a créé un début de panique dans la capitale. L’annonce par les médias d’une éminente coupure d’approvisionnement en eau potable de la Jirama a fini par créer une véritable psychose dans la capitale.

Ce retard inhabituel de la pluie a provoqué une vague de polémique et des raisonnements un peu farfelus ces dernières semaines. Aussi le service de la météorologie a tenu à préciser que leur service n’a pas du tout « suspendu » la pluie n’ayant ni la capacité technique ni scientifique de le faire. Le service peut provoquer de la pluie artificielle quand les critères sont réunis mais ne peut pas la « suspendre » comme certains le prétendent. D’autres évoquent le châtiment divin qui va nous priver de l’eau. Les prêcheurs de tout bord invitent les malgaches à se retourner vers Dieu car cette calamité prouve selon eux que la puissance divine est fâchée. Des séances de prières spéciales pluies ont été organisées partout dont le dernier en date à Alasora. Les « dadarabe » aussi n’étaient pas en reste, ils ont été appelé à la rescousse aussi ces dernières semaines pour faire tomber la pluie. Au point où nous sommes aucune aide ne se refuse !