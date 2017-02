Débâcle générale

Société

Conjoncture

En attendant les hypothétiques 10 milliards de dollars promis par les bailleurs de fonds, en espérant qu’ils serviront bien à la population, le quotidien des malgaches vire de plus en plus au cauchemar. Entre le traditionnel délestage de l’eau et de l’électricité s’ajoute celui de la connexion internet. La hausse quasi-généralisée des produits de première nécessité se joint à ce cauchemar. Le prix du kilo du riz caracole à près de 2 000 ariary, certains transporteurs urbains ont haussé le ticket de bus à 500 ariary, la hausse du prix de carburant a été gelée in extrémis mais le prix est déjà assez élevé. Et comme si cela ne suffit pas, la nature se ligue aussi contre nous avec une sécheresse particulièrement sévère sur les Hautes terres . N’oublions pas non plus le million de personnes kere dans le Sud. A cela s’ajoute l’insécurité quotidienne et la corruption à tous les niveaux. Sans oublier les infrastructures sans entretien qui se dégradent à vue d’œil.

Pendant ce temps le régime HVM qui prépare son nouveau mandat pour 2018 fait comme si de rien n’était. Les différentes autorités parlent de tout et de rien sauf des maux de la population. Les conseils des ministres et de gouvernement ne parlent que des « communications verbales sur les voyages des dirigeants à travers le monde pour assister à toutes les conférences et des célébrations de toutes les journées mondiales ainsi que la valse de nomination aux hauts emplois de l’Etat. Voilà comment nos dirigeants sont payés et passent leurs temps. En ce début de mois de février, personne n’a encore avancé des solutions pérennes et viables si ce n’est que pour mettre fin au délestage qui met sur le carreau des milliers de petites et moyennes entreprises.