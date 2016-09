De nouveau menacée par la grève

Education

Rentrée scolaire 2016-2017

Après deux jours de réflexions et d’examen en assemblée générale des suites de leurs revendications, les membres treize (13) syndicats des enseignants de l’Education nationale ont décidé de clôturer leur réunion par un sit-in dans la cour du ministère à Anosy. Ils ont décidé de faire grève jusqu’à ce que leurs requêtes soient considérées comme il se doit. D’après Elidio Andrianjafy, président du syndicat ANEFA, les syndicalistes ont remis durant les vacances scolaires leurs revendications aux différents responsables ministériels pour qu’ils aient le temps de les satisfaire et pour ne pas perturber le cours de l’année scolaire par des grèves ; mais malgré cela, ces revendications n’ont pas été considérées. Seule une partie infime, de l’ordre de 5% ont reçu des réponses de la part des ministères. « C’est méconnaître et sous-estimer les enseignants », regrette ce syndicaliste. Aussi, ces 13 syndicats ont-ils décidé de boycotter la prochaine rentrée scolaire ; « l’effectivité de cette rentrée dépend de la volonté de l’Etat de satisfaire les revendications des enseignants » déclarent les syndicalistes.