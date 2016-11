De la peur à la pauvreté

Société

Projet Nopoor

Les violences qui se sont déroulés récemment à Mananjary et à Mampikony montrent à quel point la population vit dans la peur. Elle se révolte, n’ayant plus confiance aux autorités et aux forces de l’ordre, qui à leurs yeux, trahissent leur responsabilité et fouettent d’autres chats au lieu de se soucier de la protection de leurs administrés et de la sécurité de la population. L’environnement dans lequel les ménages vivent, est rempli de conflits et de troubles. Les raisons sont multiples : la situation économique du pays et la pauvreté, le chômage qui touche près de 56% de la population, la mauvaise gouvernance de l’Etat…

Dans le cadre du projet Nopoor, dirigé dans 17 pays du monde et mis en œuvre à Madagascar de 2012 à 2017, des recherches ont été publiées par le Centre d’Etudes économiques (CEE) du Département Economie de la Faculté DEGS de l’Université d’Antananarivo, avec l’IRD (Institut de recherche pour le développement), en collaboration avec l’Institut National de la Statistique (INSTAT) de Madagascar et le Développement Institutions et Mondialisation (DIAL). Les résultats de ces recherches démontrent la situation réelle de pauvreté dans laquelle évolue la population.

En général, 61% de la population se sentent « parfaitement en sécurité », 30% s’estiment « plutôt en sécurit »é et environ 8% souffrent d’un « sentiment aigu d’insécurité ». Pourtant, dans les recueils des propos, les résultats ont montré que 40% de la population craignent de rester seul dans leur domicile, 51% ont peur de marcher seul la nuit dans leur quartier.

Le 04 novembre, une conférence de restitution du projet s’est tenue à Ankatso. Les recherches ont été effectuées en se basant sur trois sujets dont la micro finance, les zones franches et la gouvernance. Notons que le projet Nopoor est financé par l’Union Européenne ; les points évoqués serviront de piste de réflexion dans les programmes et politiques gouvernementales. Les chercheurs proposent comme solutions la relance vigoureuses de l’économie car le manque de financement au sein des ménages, plus précisément d’argent est la principale cause