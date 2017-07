Crise inévitable

Politique

Election

Les élections présidentielles de 2018 se présentent sous de mauvais auspices selon plusieurs observateurs de la vie politique dont le groupe des experts nationaux (GEN). Bruno Rakotoarisoa, membre du GEN note que forcer des élections dans les conditions actuelles provoquera une crise post électorale à coup sûr. Car il y aura forcément de fortes contestations des résultats. Le GEN propose la tenue des assises nationales pour instaurer une dialogue entre les acteurs socio-politiques afin justement de prévenir la crise. Une assise nationale sans pression de la communauté internationale est nécessaire avant la tenue des élections propose le GEN. Même si ces experts nationaux n’ont pas directement cité des noms, il est fort probable qu’au moins trois candidats n’accepteraient pas d’être vaincus aux urnes : Rajaonarimampianina, Ravalomanana et Rajoelina.

Les Nations Unies lors de la présentation de l’état de droits humains de la Grande Ile à Genève les 10 et 11 juillet derniers n’ont pas caché leurs inquiétudes aussi par rapport aux prochaines élections présidentielles de 2018. Les Nations Unies notent qu’à un an du scrutin, rien (ou presque) n’est prêt. La Grande Ile est toujours dans l’instabilité politique permanente. La corruption atteint un niveau inimaginable et touche tous les sphères. Même en Afrique, la Grande Ile est championne toute catégorie en termes de corruption institutionnalisée. L’Etat de droit est loin d’être respecté selon l’Amnesty international. Tous ces paramètres rendent risqués les élections de 2018.