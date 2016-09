Coup de théâtre

Société

Soamahamanina

L’affaire Soamahamanina continue et a pris une tournure inattendue hier 22 septembre. L’ultimatum lancé par les opposants à l’exploitation aurifère des chinois a expiré le 21 septembre et ils ont manifesté sur terrain hier 22 septembre. Les forces de l’ordre ont dispersé la foule à coup de gaz lacrymogène et une femme a été blessée assez grièvement lors de cette échauffourée. L’ancien ministre, très proche d’Andry Rajoelina, leader du groupe politique MAPAR Augustin Andriamananoro, au côté des manifestants a soutenu la femme blessée et s’est montré devant les caméras. Dans la soirée, il s’est encore exprimé sur le plateau de la télévision Viva d’Andry Rajoelina expliquant en long et en large qu’il est patriote issu de cette région, raisons pour lesquelles il est à côté des manifestants qui protègent le tanindrazana et tous les trucs habituels. Quelques minutes après son intervention alors que le journal télévisé continue avec d’autres sujets, Augustin Andriamananoro est revenu en courant, essoufflé, sa casque de moto à la main, sur le plateau en plein direct. En suffocant il raconte que deux hommes l’ont accosté en sortant de Viva lui disant qu’ils ont besoin de parler avec lui suivant la directive de leur chef. Le politicien demande qui est le chef en question et la réponse est « le commandant du groupement ». Mais tout de suite après un 4X4 de l’Emmoreg est entré dans la cour de Viva. Raison pour laquelle le politicien s’est précipité sur le plateau de Viva expliquant que s’il va être emprisonné pour avoir défendu la population de Soamahamanina il est prêt à y aller.