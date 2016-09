Convention tripartite pour des officiers dignes de ce nom

Société

Lutte contre la corruption

Plus de quota régional donc, ni de quota de telle hiérarchie militaire supérieure, car dorénavant c’est le mérite qui donne accès à la formation militaire si on devait croire les propos du ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée, Béni Xavier Rasolofonirina ; c’était le 30 août dernier lors de la signature d’une convention de partenariat pour l’organisation de tous les concours de recrutement auprès du ministère de la Défense nationale (MDN) au titre de l’année 2016 entre ce ministère, celui de la Fonction Publique et le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO). L’objectif est d’obtenir des élèves officiers et plus tard des officiers qui soient des patriotes, honnêtes, crédibles, intelligents, intègres, qui dégagent les valeurs de l’Académie militaire, « ho an’ny Tanindrazana » et qui inspirent confiance et respect au peuple.

Il faut reconnaître que les concours administratifs et les concours d’entrée dans les écoles de formation militaires sont depuis trop longtemps réputés gangrenés de corruption, de fraude et de népotisme. Qui n’a pas entendu dire que tel fils ou neveu d’un tel officier général ou d’un tel chef de corps, ou d’un tel chef de n’importe quelle institution ou d’un tel général chef d’une telle direction, a été « poussé » pour être admis au concours ? Qui n’a pas entendu non plus qu’un tel élève candidat est admis au titre du quota régional ? Le souci ici est donc de parvenir à des concours et des résultats exempts de tous ces maux et qui ne soient plus objets de ces accusations/allégations de toutes sortes en faisant en sorte que la transparence soit totale dans l’organisation de ces concours jusqu’à la publication des résultats. Ainsi, chacune des entités contractantes joue un rôle bien précis tout au long du processus.

« Que le meilleur gagne pour avoir des futurs responsables crédibles et honnêtes », a souligné le ministre de la Défense. Pour le Directeur Général du BIANCO « cette collaboration a pour objectif l’amélioration et la crédibilisation du concours pour avoir un résultat crédible et accepté par tous. Nous souhaitons que la bonne organisation et la transparence des résultats des concours à venir ne nécessiterons plus de telle convention ».

La convention consiste à établir une collaboration entre les parties dans la réalisation, pour l’année 2016, du concours de recrutement de cinquante-cinq (55) Elèves Officiers d’Active au titre de la XL° Promotion et de trente (30) Elèves Officiers d’Actives au titre du XX° Peloton Interarmes de l’Académie Militaire d’Antsirabe. Pour la XL° promotion, la répartition des postes se fait comme suit : vingt (20) postes pour les Etudiants des Classes Préparatoires de la SEMIPI, six (06) postes pour les candidats du sexe féminin civils et gendarmes, et vingt-neuf (29) postes pour les candidats de sexe masculin civils, militaires et gendarmes. En ce qui concerne le XX° peloton interarmes, quinze (15) postes sont attribués à la Gendarmerie Nationale et quinze (15) autres pour l’Armée Malagasy.