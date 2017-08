Contrôle rigoureux de la douane américaine au pays

Commerce

Madagascar dans l’AGOA

Cela fait trois ans que Madagascar a été réintroduit dans l’AGOA ou Africa Growth and Opportunity Act, un accord de libre échange entre les Etats-Unis d’Amérique et quelques pays africains. C’est dans ce cadre que l’administration douanière américaine a effectué un contrôle au sein des entreprises établies à Madagascar bénéficiaire de l’AGOA.

Au cours de la semaine dernière, la douane américaine ou « US Customs and Border Protection » avait effectué une visite auprès de sept (7) des entreprises franches majeures dans la Capitale malgache qui bénéficient de l’Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) et qui exportent donc vers les Etats-Unis d’Amérique. Ces descentes ont été faites avec la collaboration de l’Administration douanière malgache en vertu de l’appartenance de cette dernière et de l’US Customs and Border Protection à l’Organisation Mondiale des Douanes. Aussi, les visites effectuées par la douane américaine se sont focalisées sur des contrôles et vérifications rigoureux des documents et registres administratifs, législatifs et commerciales des entreprises visées. Suivi d’interview des responsables d’usines et enfin de la visite des chaines de production. A l’issu des contrôles, aucune anomalie majeure n’a été constatée. Selon les explications reçues, ceci serait du fait du bon accompagnement effectué par la douane malgache auprès de ces entreprises. Etant donné que l’Administration douanière malgache est le premier garant du respect des règles et procédures au sein de l’AGOA.

Constante augmentation

L’importance de ces contrôles et surtout de la conformité des entreprises franches à Madagascar vis-à-vis des règlementations au sein de l’AGOA réside dans le fait que cet accord de libre échange contribue grandement à l’économie malgache. Pour rappel, actuellement, 32 entreprises franches bénéficient de l’agrément au sein de l’AGOA. Et selon les chiffres de la douane malgache, 18 d’entre elles ont déjà exporté depuis le premier trimestre de cette année. Un volume d’exportation équivalent à 26 millions de dollars. Au titre de l’année 2015, année de réintégration de Madagascar dans l’AGOA, nos exportations s’élevaient à 21,9 millions de dollars. Une augmentation nette de la production a été réalisée en 2016 avec 47,5 millions de dollars. Une constante augmentation qui ne peut qu’impacter dans l’économie nationale. D’autre part, la douane malgache aurait également pris des dispositions diverses impactant sur la performance des entreprises et entrant dans les critères de maintien ou non de ces dernières dans la liste des bénéficiaires de l’accord de libre échange. Ceci mis à part les règlementations cadrant les activités d’exportation au sein de l’AGOA.