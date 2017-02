Contribuable malgache : que finances-tu ?

Editorial

Avec une célérité atypique pour Madagascar, la loi de finances 2017 est promulguée le 28 décembre 2016 pour être publiée dans le Journal Officiel de la République le 02 janvier 2017. L’analyse de ce texte, qui comprend un volet budget et un volet prélèvement (c’est-à-dire dispositions fiscales et douanières), est toujours hasardeuse car étant du domaine de spécialistes, ce que je ne suis pas. Néanmoins, il semblerait que quelques observations concernant notre budget national (comment les recettes qui nous sont prélevées sont dépensées) seraient utiles.

A l’instar des institutions bancaires et financières qui sont obligées par la loi de publier leurs résultats financiers dans les journaux, la publication du budget de l’Etat dans des quotidiens serait un exercice de communication utile à la population. Certes, le tableau récapitulatif du budget englobé à l’article 6 de la loi n°2016-032 est publié dans le Journal Officiel (dont le nombre d’exemplaires imprimés est de 363) et se trouve en ligne sur le site web du Ministère des Finances, avec une version « budget du citoyen » en trois langues. La page 17 du budget du citoyen est particulièrement intéressante.

Nous apprenons alors qu’en 2017, sur un budget national de 6.470.077.792.000 Ariary, les allocations suivantes sont faites : au Conseil de Réconciliation Malagasy 6,345 milliards Ar, à la CENI 11,298 milliards Ar, à la HCDDED : 1 milliard Ar et à la CNIDH : 2 milliards Ar. Il sera intéressant de voir les résultats que nous donneront ces allocations. Et de remarquer que si les organismes constitutionnels ont maintenant une ligne budgétaire propre [1], les collectivités territoriales décentralisées n’en ont toujours pas (alors que l’article 147 2° de la Constitution prévoit qu’une CTD a droit à « la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’Etat »).

Banderole des enseignants grévistes (2015)

Sur ce budget de 6,470 milliards Ar, un peu moins d’un tiers (1,806 milliards Ar) est dédié au solde des fonctionnaires. Comme par le passé, l’éducation nationale pèse le plus lourd en termes de salariat : 550 milliards Ar, suivi par les forces armées (défense nationale : 167 milliards, gendarmerie : 163 milliards Ar ; et sécurité publique (police) : 92 milliards Ar, pour un total de 422 milliards Ar). En troisième position vient le Ministère des Finances (nos chers inspecteurs des impôts, des douanes et du trésor, entre autres) pour 312 milliards. Le dernier grand poste est au Ministère de la Santé pour 163 milliards de solde. Tout autre ministère vient loin derrière, la plupart ne dépassant pas 10 milliards Ar par an en salaires. Si la priorisation des allocations semble refléter les priorités nationales (éducation, sécurité et santé), on doit se demander si on obtiendra un retour satisfaisant sur investissement. Après tout, le budget n’indique pas le nombre de bénéficiaires par institution ou ministère, permettant d’avoir une idée de la « justesse » de ces allocations (en effet, le Ministère de l’Education Nationale, où figurent plus de 80.000 des quelques 110.000 fonctionnaires, a le plus grand solde mais si on calcule par effectif, ça revient à pas grand-chose).

On comprend maintenant pourquoi une demande de 700 milliards Ar (11% du budget national) par la JIRAMA était tout simplement scandaleuse. Mais on se demande aussi si 300 milliards de dépenses (pour achat de diesel ou fuel) est justifié quand on pourrait peut-être construire une ou plusieurs centrales avec ce montant.

Future centrale thermique au fuel lourd Ambohimanambola. Coût global estimé du projet : 38 milliards Ar (source Jirama)

En termes d’investissements en infrastructures, les ministères les mieux lotis sont le ministère des travaux publics avec 486 milliards d’Ariary d’investissements, le ministère chargé de l’agriculture et de la pêche avec 408 milliards, le M2PATE avec 270 milliards, et le ministère de l’énergie avec 139 milliards. Les gros ministères cités plus haut investiront aussi : MFB, Santé et Éducation. Incroyablement, le ministère des télécommunications et du développement numérique n’a aucun budget d’investissement externe. De même, le budget n’indique pas la répartition géographique de ces allocations : les investissements seront-ils concentrés dans certaines zones uniquement ?

L’article 4 de la loi nous indique les sources probables des recettes de l’État, les recettes fiscales et douanières représentant 74% des recettes, avec 18 % venant d’aides extérieurs. 76 milliards Ar viennent de « recettes non fiscales » : s’agit-il des droits et redevances divers payés aux établissements publics tels le BCMM, ARTEC, Pêche, Bois, ainsi que les dividendes payés à l’État par les sociétés à participation publique (Air Mad et JIRAMA étant déficitaires, il reste quand même les sociétés d’assurances, de télécoms, de distribution pétrolière, les organismes comme la CNAPS etc….) Plus de précisions sur ces recettes non fiscales seraient à dévoiler, car du point de vue du secteur privé, déjà le premier taxé, le poids de cette parafiscalité n’est pas non plus négligeable.

Tout cela pour dire que si la loi est l’expression de la volonté générale, et le prélèvement des recettes et leur utilisation requièrent le consentement des gouvernés, en sommes-nous suffisamment informés ? Et surtout, en sommes-nous satisfaits ?