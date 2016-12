Opinions

Tribune libre

Dix-sept ans après la table ronde sur l’Ethique politique (3 et 4 mars 1999) à Mahamasina organisée par le LEADER Fanilo, l’appel émis à la fin du conclave continue d’être d’actualité, du fait qu’il n’a pas trouvé de récepteur jusqu’à présent. En somme il s’agissait de réduire la pléthore de partis politiques de l’époque (une vingtaine) afin de donner de la latitude au jeu démocratique –avec quelques formations il est plus facile de choisir entre les différents projets de société et programmes de gouvernement.

Depuis malheureusement, les séquelles se sont bien aggravées. En tant qu’art de gouverner la cité, la politique tient de pilier à la bonne marche des affaires d’un pays. Madagascar a ainsi l’essentiel de la réponse à son questionnement sur le pourquoi de sa situation présente. Actuellement ce sont tous les domaines de la société qui se trouvent déréglés. L’Etat ne joue plus son rôle : les personnes à ses commandes n’y sont que pour tirer leur profit personnel. Le peuple est en désarroi. Le chaos guette. Il n’y a pas lieu de compter sur les étrangers ; ce pays n’est pas le leur ; ils sont là avant tout pour leurs intérêts particuliers et/ou de leur contrée d’origine. C’est à nous Malagasy d’être en première ligne pour redresser notre cher Madagascar. De ce fait nos errements (passés, présents et futurs) n’ont de premiers responsables que nous-mêmes.

Le LEADER Fanilo a considéré dès sa création la thématique de la « refondation ». Le R de l’acronyme en effet signifie « Reconstruction nationale ». Que ce soit « Refondation », « reconstruction », « rénovation », « refonte », …, ça revient au même. A la différence qu’en 2016 les défis y afférent se trouvent bien multipliés. Il ne faut pas que cette quête de la refondation (ou reconstruction) devient un alibi pour démettre l’actuel pouvoir et remarcher exactement sur leurs pas ainsi que leurs prédécesseurs. Dépendamment de la situation qui se présente, mais avec un a priori que les personnes qui tirent profit de l’actuelle situation feront de la résistance, le mode recouru pour atteindre les objectifs variera...

Si on considère qu’on va focaliser cette Reconstruction sur la République : osera-t-on aller jusqu’au fond de la question ? Pour en finir avec les successions de républiques factices, il le faut. Quand eut lieu la tentative d’implantation de la toute première république à Madagascar ? Il va de soi qu’il faut une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle date de fête nationale, un nouveau drapeau, un nouvel hymne, … Osera-t-on ? Ceux qui parlent de refondation ici et là le songent-ils ?

Le meilleur reste résolument à venir pour Madagascar. Le cheminement d’autres pays, partageant une situation similaire à celle de la Grande île actuelle encore il y a quelques temps, vers un mieux-être appréciable pour sa population est une source constante d’espoir et de motivation. De toute façon la vie est faite pour être vécue de manière digne. Tel est l’humain !

Hasina Raveloson