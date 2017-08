Contradiction sur le terrain

Gouvernance

Réforme du secteur sécurité

Une grande réforme touchant les forces armées a été annoncée ce 11 août 2017, matérialisée par un Plan national de sécurité établi sur 20 ans. On parle de redéploiement, de dotations en matériels militaires et d’un nouveau mode de recrutement, mais les actions entreprises sur le terrain vont totalement à l’encontre de cela jusqu’à maintenant.

Un des projets du régime Rajaonarimampianina qui vient d’être annoncé à la population concerne la mise en place d’un Plan National de Sécurité (PNS) sur une durée de 20 ans. La réforme du secteur sécurité par contre a déjà été évoquée et discutée à maintes reprises et l’initiative avait reçu l’approbation des partenaires techniques et financiers de la Grande ile. Force est en effet de constater que le système de sécurité malgache était dépassé de très loin, datant selon le Premier ministre de la colonisation. Pour ce faire donc, les responsables au niveau des Forces de l’ordre malgache articuleront le PNS sur trois points bien définis. En premier, un nouveau mode de recrutement des éléments des forces. A titre de rappel, le « folo alin-dahy malagasy » est constitué des forces armées populaires fondées en 1960, divisées en une armée de terre de 35 500 hommes, une marine de guerre de 3 000 hommes, ainsi qu’une armée de l’air de 5 000 hommes et enfin de la gendarmerie nationale avec un effectif de 10 000 hommes selon les dernières données de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) datant de 2013. Un nombre largement insuffisant si l’on tient compte du nombre de la population qui avoisine les 25 millions de personnes. Outre cela, on parle également d’un redéploiement des éléments des forces de l’ordre. En effet, le fait que ces derniers se localisent très majoritairement dans les grandes villes renforce l’insécurité dans les autres localités dites « lavitra andriana ». Or, l’un des rôles premiers des forces armées est d’assurer la sécurité dans les zones les plus reculées du pays. Le troisième point concerne la dotation en matériels des forces de l’ordre. A titre d’exemple, on possède selon le répertoire établi par l’IISS comme blindés des véhicules utilisés lors de la deuxième guerre mondiale ; notamment, 10 Daimler Ferret en service, 8 M8 Greyhound en service et 30 Halftracks en service pour ne citer que cela. Idem pour les armes entre les mains des éléments des forces armées. Tout cela devrait donc se faire en 20 ans. Malheureusement, la réalité sur le champ de combat est tout à fait contraire. Dans la partie Sud du pays par exemple, les « dahalo niova fo » sont devenus des milices civiles armées et même mieux dotés que les gendarmes eux-mêmes. En effet, dans le district d’Amboasary Sud, ils seraient à peu près 4 000 hommes maintenant à s’être rangés du côté des gendarmes. Et pour cela, ils ont été armés et dotés de véhicules tout-terrains et d’ambulance. Un luxe qui n’est même pas à la portée ni des gendarmes ni de la population dans certaines localités. Loin de ce que prévoit le PNS si ce n’est pas complètement l’opposé.