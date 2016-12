Concrétisation difficile

Socio-politique

Réconciliation nationale

La loi sur la réconciliation nationale vient d’être adoptée par les législateurs lors de la dernière session de l’Assemblée nationale. « Il n’y a plus de discussion, selon le président de la République Hery Rajaonarimampianina. La loi est votée, il faut l’appliquer ». Mais comment et par qui. Le texte en soi était contesté par les partisans de Ravalomanana et Rajoelina qui y voient des manœuvres pour les écarter des prochaines élections présidentielles de 2018. L’ancien Chef de l’Etat Zafy Albert qui a lancé le concept même de la réconciliation nationale en 2002, ne semble pas très enthousiaste par rapport à cette nouvelle loi. Le pouvoir du Chef de l’Etat en exercice jugé trop grand dans le texte dérange beaucoup du monde notamment son droit de nommer un tiers des membres car il est considéré comme faisant partie des personnalités à « réconcilier ». Ceci en raison de sa participation active dans la mise en place et la gestion de la Transition et ensuite en raison de son conflit ouvert avec ses anciens amis de la Transition depuis son accession au pouvoir. Une chose est sûre, bon nombre de politiciens préparent leur revanche et vengeance dès que l’occasion se présenterait.

Cette semaine déjà, des rumeurs de putsch pour janvier 2017 courent. Vrai ou faux, ce genre de suspicion renforce le sentiment d’instabilité du régime. D’où la nécessité de la réconciliation nationale.

Notons que le mandat de l’actuel bureau du FFM (Filakenvitrin’ny Fampihavanana Malagasy) est déjà terminé au mois de mars 2016 mais aucune décision pour le remplacement depuis. Un genre de décision que le Chef de l’Etat a toujours du mal à prendre !