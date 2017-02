Client ou vassal

Editorial

Tweet de Jean Luc Vuillemin, directeur réseaux et services internationaux d’Orange

D’autres l’ont fait je sais, mais il faut louer les efforts déployés par Telma et son administrateur directeur général, non seulement pour résoudre le problème de connexion créé par le câble EASSY endommagé, mais surtout et avant tout, pour avoir communiqué directement et indirectement avec le grand public sur la cause du problème, la solution envisagée, le timing et le déroulement des opérations (avec illustrations même !). Voilà un exemple auquel devrait ressembler l’action gouvernementale et une manière de faire qui devrait être exigée de tout futur candidat aux élections à venir : diagnostic, mesures d’urgence et plan d’action sur le long terme avec étapes de réalisation spécifiées, et en surcroît, l’information et la manière de traiter le peuple comme des « clients ».

Les mauvaises langues diront que Telma a un impératif commercial et c’est sans doute vrai, mais il me semble y voir aussi un vrai souci pour l’intérêt général, l’internet et toute connexion étant maintenant vitaux à l’activité économique. La célérité et le professionnalisme avec lesquels l’action a été mise en marche sont peut-être plus typiques du secteur privé que du secteur public, mais des leçons en « problem solving » et en « communication » avec les « clients » sont néanmoins à tirer.

Prenons tout simplement le cas de l’électricité, le backbone de toute productivité économique ainsi qu’un élément essentiel du bien-être des personnes.

Diagnostic : le problème est-il vraiment connu de tous ? La sécheresse, les turbines en mal d’entretien et de réparation, les lignes de transmission désuètes sont des prétextes que l’on nous donne sans vraies explications sur la situation du réseau d’interconnexion, mal entretenu pour le peu qu’il y avait, certes, mais surtout et simplement dépassé par la pression démographique et la mauvaise gouvernance. On nous répète ces mêmes prétextes à toute occasion, souhaitant surtout blâmer ceux qui étaient aux mannettes avant. La répétition est rarement suivi de « et voici ce que l’Exécutif propose de faire…. »

Communication de Telma sur Facebook

Plan d’action et étapes de réalisation : Il faut tourner la page et s’attaquer au problème, qui est certes plus complexe qu’un « simple » dommage à un câble situé à 3 km sous l’océan. Mais quel est le plan ? Selon la Nouvelle Politique de l’Énergie du gouvernement, nous allons passer avant 2030 de 10% de la population avec l’accès à l’électricité à 70%. Si seulement les 10% avec accès aujourd’hui étaient convenablement servis, ce serait pas mal comme début ! Cette ambition de 70% en 12 ans est quasiment utopique, surtout qu’on ne voit pas en même temps le moindre plan de mise en œuvre (où ? quand ? comment ?) d’autant plus que son prix est estimé à 13 milliards de dollars !

Mesures d’urgence devenues norme : Une fois le problème identifié, est-il traité avec urgence ? Le fait que la vacance de siège du ministre dure depuis 6 mois est signe premier de l’inaction. Pourtant, il s’agit bien d’un service public sur lequel le développement économique repose. Si Telma a tout fait pour fournir des solutions de back up, les solutions dites temporaires dans le domaine de l’électricité sont devenues un cas permanent, tout en ne cessant de se détériorer. Maintenant, on nous annonce que la solution temporaire était mauvaise car trop coûteuse, non écologique et avec effets secondaires (le bruit), et ne peut être continuée. Le public en pâtit alors avec des délestages sévères.

Timing : À l’instar de Telma, pourrait-on communiquer avec le public sur combien de temps encore nous aurons à endurer cette solution temporaire devenue insupportable ? Aucun timing n’est avancé. Pourtant, si la coupure internet nous a appris quelque chose, c’est que l’on peut tolérer un problème avec un impact aussi important sur la productivité économique, si on sait qu’il y a aura une fin un jour et que tout retournera à la normale.

Parodie devenue virale sur les réseaux sociaux

Informations : Enfin, là où le bât blesse le plus, c’est que non seulement on ne nous explique rien (sans doute parce qu’il n’y a pas de plan) mais l’attitude de nos dirigeants fait que le peuple devrait leur être reconnaissant pour le très petit peu qu’ils daignent faire pour lui. Qu’on traite la population malgache comme une cliente plutôt qu’une vassale de ses dirigeants. Ces derniers ne sont pas redevables, répondent constamment dans l‘urgence et la médiocrité et ne communiquent pas de manière à informer et à rassurer. Espérons que pour le prochain quinquennat, il y aura de vrais programmes avec de vrais plans d’action, utilisant l’exemple de Telma pour chaque secteur : diagnostic, mesures d’urgence, plan d’action pluriannuel avec étapes détaillées, informations et ACTION !