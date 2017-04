Claudine Razaimamonjy sous mandat de dépôt à l’hôpital !

Société

La propriétaire du grand hôtel A&C est mise sous mandat de dépôt mais n’a pas passé une seule heure à la prison mais tout de suite emmenée à l’hôpital. Soupçonnée de favoritisme dans l’octroi de marchés publics, de détournement de biens publics, de recel de biens publics, de blanchiment et de corruption, la femme d’affaires risque d’entraîner beaucoup de monde dans sa chute d’où sûrement un autre favoritisme dans son traitement en tant que prisonnière.

Pourtant cette milliardaire proche du HVM est entrée souriante quand elle a été déférée devant la chaîne pénale anti-corruption ce 07 avril 2017 en fin de matinée. Quelques heures après une ambulance est venue sur le lieu et la milliardaire a été transportée à l’hôpital public HJRA, sous la pression de son avocat, car elle a fait un malaise. Ce qui n’est pas du tout du goût des responsables du BIANCO (bureau indépendant anti-corruption) qui exigent qu’elle soit examinée par le médecin de la prison avant toute chose, et ce sera au personnel médical de la prison de décider de l’hospitaliser ou non. Il s’agit d’une violation de la procédure s’offusque le Bianco. Mais elle est tout de suite passée de la case chaîne pénale anti-corruption au lit de l’hôpital HJRA. La date de son jugement n’est pas encore connue.

Rappelons que le seul baron de bois de rose appréhendé par le Bianco, Bekasy, était également mis sous mandat de dépôt mais des personnalités haut placées l’ont fait sortir et il a disparu dans la nature depuis. Claudine Razaimamonjy prendrait-elle le même chemin ? De toute façon, beaucoup de barons HVM actuellement au pouvoir, n’ont pas du tout intérêt à ce qu’elle tombe car elle ne tomberait pas seule, bon nombre de ces barons tomberaient sûrement avec elle !