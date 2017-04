Claudine Razaimamonjy, évacuée ou évadée à l’île Maurice

Société

Affaire Claudine

Epilogue de l’affaire Claudine Razaimamonjy : elle a quitté la Grande Ile. L’illusion était de courte durée, c’était trop beau pour être vrai d’ailleurs. Ceux qui ont cru que la milliardaire HVM Claudine Razaimamonjy va croupir à Antanimora, comme tant d’autres justiciables de ce pays, en ont pour leurs frais. Elle vient d’être évacuée (évacuation sanitaire ou évasion organisée c’est selon) à l’île Maurice. En tout cas, le résultat est le même, elle est libre. Comme Bekasy, elle s’est envolée sous d’autres cieux plus cléments. Elle aurait quitté l’aéroport d’Ivato hier vers 5 H 40 du matin à bord d’un avion spécial d’une compagnie privée à destination de l’île Maurice dans une clinique privée pour effectuer une angiographie cérébrale, une radiographie qui peut se faire à Madagascar. Elle a été accompagnée par un médecin, un agent pénitencier, et son beau-frère, le sénateur HVM Riana Andriamandavy. Le bureau du syndicat des magistrats (SMM), conduit par sa présidente Fanirisoa Ernaivo a vérifié au service des Urgences et auprès des responsables hospitaliers : Claudine Razaimamonjy la justiciable n’est plus dans l’établissement, « elle est ailleurs car elle a bénéficié d’une évacuation sanitaire et nous ne savons pas sa destination », affirme la directrice de l’hôpital HJRA.

A peine sortie du Bianco (Bureau indépendant anti-corruption) et de la chaîne pénale anti-corruption (CPAC), la propriétaire du grand hôtel A&C a été tout de suite admise à l’hôpital HJRA. Mais le Bianco et le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) ne semblent ne pas l’entendre de cette oreille et exigent qu’elle soit auscultée par le médecin de la prison selon la procédure et la loi en vigueur. La présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo s’est précipitée à l’hôpital HJRA dès que la rumeur de son « évacuation sanitaire » a enflé. Les médecins qui étaient présents au HJRA ont affirmé son absence et informaient qu’elle a quitté l’hôpital à 3h30 du matin. Le SMM a exigé de consulter son dossier et tous les documents y afférents et a informé la presse que les dossiers et la procédure d’évacuation sanitaire sont incomplets et non conformes à la loi en vigueur. Il s’agit d’une évasion organisée selon le SMM. Claudine Razaimamonjy fait l’objet de deux interdictions de sortie du territoire qui n’ont pas été encore levées. Le Syndicat réclame ainsi l’ouverture d’enquêtes et de poursuites vis-à-vis des auteurs et des complices de ces violations flagrantes de la loi.

Le ministre de la justice (ou de l’injustice c’est selon aussi), Charles Andriamiseza qui s’est improvisée avocat de la milliardaire est injoignable. Comme l’a précisé en personne le président du parti présidentiel Rivo Rakotovao la milliardaire, Claudine Razaimamonjy bénéficie du soutien du parti. Et il l’a prouvé ! Riana Andriamandavy, le sénateur issu du HVM l’a prouvé lui aussi depuis le début de cette affaire.