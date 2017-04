Claudine Razaimamonjy arrêtée

Société

Bianco

La milliardaire Claudine Razaimamonjy, propriétaire entre autre de l’hôtel 5 étoiles A&C à Ivato a été arrêtée par les forces de l’ordre le 03 avril 2017 vers la fin de soirée à Mahamasina, à la sortie d’un match de basket d’une équipe dont elle est la propriétaire. Elle a été emmenée à Ambohibao à destination des locaux du Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO) où elle a déjà refusé de répondre à deux convocations. Raison pour laquelle, le BIANCO a demandé assistance aux forces de l’ordre pour son interpellation.

Officiellement, elle devrait être entendue sur l’affaire dite d’Ambohimahamasina, cette localité rurale dans la région Haute Matsiatra où des soupçons de corruption pèsent sur elle et sa société dans le cadre de la réhabilitation d’un bureau de la commune pour un montant de quelques 400 millions d’Ariary, subvention spéciale accordée par le ministère de l’Intérieur à la commune. Une somme astronomique par rapport à cette localité rurale et surtout par rapport à ce qui a été réalisé. Quelques inspecteurs généraux de l’Etat (IGE) ont mené l’enquête et dénoncé l’affaire. Selon les notes de l’IGE, le maire d’Ambohimahamasina a noté qu’il a « constaté (la somme) dans le compte de la commune le 20 octobre 2014, puis on l’a obligé de le transférer à un autre compte dont il ignore le propriétaire. Il a refusé mais un ordre d’en haut lieu est arrivé ». Les enquêtes de l’IGE datent d’octobre 2015. Et quelques temps après la prise de fonction de Mahafaly Solonandrasana Olivier, le 09 mai 2016, les inspecteurs d’Etat qui ont dénoncé cette affaire ont été sanctionnés. Décision de sanction signée par le Président de la République.