Claudine R. : l’occasion du tie-break

Editorial

Avec l’affaire Claudine Razaimamonjy, l’équipe actuelle au pouvoir a une occasion en or [1] de faire le tie-break. Autrement dit, de rompre avec l’image peu reluisante qu’elle traine depuis 2014 en matière de gouvernance. Si dans tous les pays du monde, la politique nécessite le renvoi d’ascenseur envers les sponsors de campagnes électorales, à Madagascar le manque de scrupules de certain(e)s parvenu(e)s depuis 2014 commence à rendre les choses beaucoup trop voyantes. Les frasques réelles et supposées de certaines cliques dans l’entourage du Chef de l’État nuisent aux efforts méritoires réels qui sont faits par d’autres conseillers de la Présidence, ou certains ministres qui font véritablement de leur mieux. Parmi le jeu des atouts présidentiels, une dame est donc actuellement menacée. Reste à savoir si cela va améliorer quelque peu la jugeote des trois autres, ou si elles vont continuer à faire les gloutonnes qui se croient invisibles.

L’action courageuse du Bianco (qui a engagé les poursuites et déféré l’affaire), renforcée par la non-moins décision courageuse de la chaîne pénale anti-corruption (qui a prononcé le mandat de dépôt), génère actuellement une large vague de soutien sur les médias sociaux. Et fait assez rare pour être souligné, cette vague réunit un large spectre qui va des opposants à la société civile, en passant par les simples citoyens, et même le Syndicat de la Magistrature. En fait, seul le parti présidentiel HVM affiche son soutien à Mme Razaimamonjy. Il est d’ailleurs très effarant d’entendre certains apparatchiks du parti exprimer leur « solidarité » avec elle. On aimerait bien comprendre : solidarité par rapport à quoi ? Avec ses actes sulfureux ?

Dans ce cirque délétère, on voit également apparaître tout et n’importe quoi. Comme ces « envoyés spéciaux » sur les chaines de télévision. Et surtout du n’importe quoi, comme cette militante des droits de l’homme qui a affirmé sans rire à la télévision que cette arrestation manu militari en public bafouait les droits de Mme Razaimamonjy. Mais dans la mesure où elle-même avait bafoué l’état de Droit en refusant de se rendre aux convocations du Bianco, de quel respect du Droit peuvent légitimement se prévaloir ses défenseurs ? Pour une fois, Madagascar a fait mieux que la France, où l’État n’arrive pas à amener Marine le Pen devant la justice....

Bien entendu, le summum du ridicule est cet appel à la fibre des Betsileo pour tenter de défendre l’indéfendable, par le verbe et les menaces d’action. Le sénateur Andriamandavy n’a pas hésité à titiller cette corde sensible pour faire pression sur le Bianco, qui heureusement n’a pas cillé, malgré l’importation de gros bras de Fianarantsoa pour des motivations obscures. Les Betsileo sont de manière générale des gens lettrés, instruits, dignes et intelligents. De ce fait, je suis donc convaincu que le sénateur Andriamandavy [2] n’a rien de Betsileo. Il faudrait d’ailleurs que l’on puisse désormais trouver les moyens de faire agir des leviers judiciaires devant tous ces paysans endimanchés qui se précipitent pour appeler à l’acharnement ethnique dès que l’un des leurs est menacé par les griffes de la Justice.

Les honorables lecteurs qui me lisent depuis 2009 connaissent mon absence de sympathie pour le DJ et sa secte orangée. Je ne puis donc être soupçonné d’indulgence avec le sénateur Lylison. Mais je m’étonne du mauvais procès que le pouvoir mène contre lui pour un appel à la ville morte que personne n’a suivi, tandis qu’un Sénateur mal élevé qui se permet d’outrager publiquement une institution comme le Bianco continue à se pavaner impunément.

Zèle nocturne.

Dans tout ce méli-mélo, l’intervention du Garde des Sceaux est loin d’avoir fait honneur à la Justice malgache. Non seulement il a déblatéré à partir d’une information fausse [3], agissant ainsi comme un Anandra-bis, mais en plus il a fait fi des textes règlementaires garantissant l’indépendance du Bianco. L’honorable Ministre aurait donc mieux fait de rester discret, car sa malencontreuse sortie n’a été qu’une occasion de se souvenir de son mutisme et de son inaction sur des sujets autrement plus importants, mais qui sans doute avaient le mauvais goût de ne pas menacer un hiérarque du parti présidentiel [4].

Le zèle de toutes ces personnes qui se succèdent pour défendre l’indéfendable est donc suspect. D’autant plus qu’aucun de ceux qui tentent maladroitement de supporter Mme Razaimamonjy ne donne d’argument solide, s’appuyant plutôt sur des raisonnements dont la connerie le dispute à la bêtise, du style « pourquoi le Bianco s’attaque à elle, alors que d’autres dossiers méritent également l’intérêt de la Justice ? ». Rappel : ce n’est pas parce que le voisin est adultère qu’il ne faut pas que votre conjoint soit en droit de vous demander des comptes.

L’affaire Claudine Razaimamonjy cristallise donc les passions. Hery Rajaonarimampianina et son entourage jouent gros. Pile, ils laissent la justice suivre son cours, et perdent une conseillère spéciale, un sponsor important et quelqu’un ayant un poids politique certain dans sa région. Face, ils font pression pour tenter de la sortir de ce guêpier, et vont perdre le peu de crédibilité qui leur reste. Comportement qui serait périlleux au moment où les bailleurs de fonds s’intéressent de près à sa gouvernance, quelques mois après la conférence de Paris. Mais finalement, au moment où 2018 devient le seul sujet de préoccupation majeure de la classe politique, qui se préoccupe encore de l’opinion des partenaires techniques et financiers à Madagascar ?

L’affaire Claudine est donc une occasion de faire le tie-break et de casser l’image peu reluisante d’une partie de l’entourage du Chef de l’État. Mais le Président Rajaonarimampianina aura-il la lucidité de faire le bon choix à l’approche des élections présidentielles, qui rendent nécessaires le plus grand nombre de soutiens financiers et politiques ? Les mauvaises langues rajouteront en outre que si la dame Claudine se sent « lâchée », elle pourrait être dangereuse du fait de sa connaissance de certains secrets du régime actuel, et qui ne devraient peut-être pas être mis au grand jour.

Mais sans doute le sacrifice de Mme Razaimamaonjy sur l’autel de la bonne gouvernance pourrait permettre de faire oublier quelques pêchés du régime actuel (à défaut d’être pardonnés) par l’opinion publique, et de regagner un semblant de virginité. Le Chef de l’État devrait donc capitaliser cette option. Ce n’est pas au fils de pasteur qu’il est qu’on va apprendre qu’il ne faut pas hésiter à se séparer d’un membre pour sauver le reste du corps [5]. Et il faudrait éviter de passer par des ruses cousues de fil blanc et de mallettes, à coups de maladie diplomatique, d’ambulance présente par hasard dans la cour de la chaîne pénale aux 67 ha, puis séjour à l’hôpital, suivi d’évacuation sanitaire etc... Car on glose beaucoup sur la corruption dans la justice, mais il ne faudrait pas oublier la collusion entre certains gardes pénitentiaires véreux et certains médecins, qui n’hésitent pas à monnayer leur signature pour permettre aux malfrats fortunés d’éviter Antanimora et Tsiafahy. Et a priori, la propriétaire d’A&C n’est pas pauvre.

Mais au fait, où est Bekasy ? Car j’imagine que notre dynamique Ministre de la Justice, porte-flambeau du respect de la loi, a sans doute déclenché une enquête pour savoir comment ce trafiquant a-t-il réussi à quitter le pays.